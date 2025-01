Arath de la Torre alerta sobre fraude en reservaciones turísticas en Cancún

El reconocido actor y comediante mexicano, Arath de la Torre, se sumó a la lista de celebridades víctimas de estafas, luego de que a principios de enero denunciara públicamente un fraude tras intentar realizar una reservación en un hotel en la Riviera Maya, ubicado en Quintana Roo.

La queja, difundida a través de sus redes sociales en su cuenta de oficial de Instagram, mientras el actor señalaba directamente al hotel Dreams Resort and Spa Riviera Maya como responsable.

Según explicó el actor, el proceso inició de manera aparentemente legítima. Fue contactado por un supuesto agente del hotel a través de WhatsApp, con quien negoció los detalles de su estadía. Tras acordar el pago, realizó una transferencia bancaria vía SPEI. Sin embargo, poco después de completar la transacción, los supuestos agentes bloquearon toda comunicación, dejándolo sin posibilidades de recuperar su dinero.

“Por medio de un WhatsApp me contactaron, hicimos la negociación y realicé la transferencia. Después de eso, no volví a saber de ellos. No sé nada, el banco obviamente no me devuelve el dinero porque fue mediante una transferencia SPEI” , declaró Arath en un video publicado en las historias de Instagram.

📲 #Viral | El actor Arath De La Torre denuncia estafa en la Riviera Maya. El también comediante relató que durante su estancia en el destino transfirió dinero por una reservación hecha por WhatsApp y luego fue bloqueado. 💸⚠️ pic.twitter.com/ph0SgtlO2f — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) January 16, 2025

En dicho video, etiquetó a cuentas relacionadas con la marca del hotel, lo que sugiere que la reservación era para un establecimiento en Cancún, Quintana Roo.

El actor expresó su tristeza por el incidente y advirtió al público sobre este tipo de fraudes. Asimismo, hizo un llamado a los hoteles para implementar medidas más estrictas en sus plataformas digitales y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.

“El hotel debería cuidar muchísimo estas cosas. Quiero denunciar esto y exponerlo a la opinión pública porque también los hoteles deben responsabilizarse de estas situaciones” , añadió.

Arath de la Torre alerta sobre fraude en reservaciones turísticas en Cancún [Foto: Redes Sociales / By Canva]

Hasta el momento, Dreams Resort and Spa Riviera Maya no ha emitido un comunicado oficial respecto al caso. Sin embargo, usuarios en redes y víctimas de fraudes sugieren que lo más probable es que Arath accedió a una página apócrifa o no oficial del hotel, lo que facilitó el fraude.

Advierten sobre fraudes turísticos en el Caribe mexicano

El caso de Arath de la Torre no es aislado. Entre noviembre y diciembre de 2024, diversas empresas turísticas advirtieron sobre un aumento en los fraudes relacionados con reservaciones en hoteles de renombre en Quintana Roo.

Uno de los más señalados fue el Nickelodeon Hoteles & Resorts Riviera Maya, donde se detectaron intentos de phishing para suplantar la identidad del establecimiento.

Según especialistas, los ciberdelincuentes utilizan estrategias como correos electrónicos falsos, mensajes de texto y páginas web fraudulentas para engañar a los usuarios. Estas tácticas buscan obtener datos confidenciales o pagos directos mediante transferencias bancarias.

“Los viajeros suelen buscar las mejores promociones, lo que los lleva a ingresar en sitios maliciosos o confiar en llamadas de supuestos representantes de hoteles reconocidos. Esto puede resultar en estafas que afectan a familias enteras” , señalaron representantes del sector.

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de estos fraudes, las agencias de viajes aconsejan:

Realizar reservaciones únicamente a través de agencias establecidas o los sitios oficiales de los hoteles.

- Verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar pagos.

- Evitar hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por correo o mensaje.

- Un llamado a la prevención.

El caso de Arath de la Torre destaca la importancia de tomar precauciones al momento de realizar reservaciones en línea. Su experiencia es un recordatorio de que no se deben confiar datos ni realizar transacciones financieras sin verificar previamente la legitimidad de la fuente.

Además, refuerza la necesidad de que las empresas hoteleras y turísticas que están establecidas en Cancún y en todo Quintana Roo fortalezcan sus canales de comunicación para evitar que su nombre sea utilizado en actividades fraudulentas.