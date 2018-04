Sargazo podría causar daño irreversible en Quintana Roo: UNAM

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Advierten investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el peligro que corren las costas de Quintana Roo, si los gobiernos federal, estatal y municipales no toman decisiones adecuadas para manejar el excesivo recale de sargazo que cumple casi tres años.

Brigitta Ine van Tussenbroek, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, junto con Marta García-Sánchez, especialista en Macroalgas, dieron una conferencia en el planetario Sayab en Playa del Carmen, donde enfatizaron los impactos del organismo marino.

Su hipótesis indica que de continuar con un mal manejo del sargazo, a largo plazo representará daños irreversibles para los ecosistemas costeros, modificando de manera permanente la calidad del agua de mar, el color de las playas, la vida de los arrecifes y sus faunas, además de la estabilidad de los arenales.

“Lo que necesitamos es más conciencia de que el sargazo se va a quedar, no se va a ir, no se puede cerrar los ojos fingiendo que ya no vendrá. De vez en cuando más o menos, pero tenemos que hacer algo al respecto o de otra manera todo va a cambiar y será un desastre a nuestras costas y a final de cuentas va a tener repercusiones incluso también económicas”, dijo la doctora Ine van Tussenbroek.

Marta García-Sánchez, recordó que el sargazo es un alga parda que pasa toda su vida flotando en el mar, que históricamente ha estado en el “Mar de los Sargazos”, y que a veces de ahí se desprendía llegando a zonas del Caribe por el estrecho de Yucatán hasta el Golfo de México, en cantidades que no suponían un problema.

Coincidieron en ejemplificar utilizando la figura de un “Semáforo de Alerta”, que Quintana Roo está en fase de color amarillo que corre en riesgo de subir a rojo si no se corrigen las políticas para su adecuada atención.