Peligra exportación de artesanías a Italia

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Pese a que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) mantiene activo desde el 2016 un convenio con la Unión de Cámaras de Véneto, Italia, para fomentar y facilitar el intercambio comercial, los pequeños y medianos empresarios no han podido exportar debido a la falta de liquidez que tienen para afrontar los costos que implica la tramitología.

El ex presidente y consejero de la Canaco que firmó el tratado con la Unión de Cámaras, Pablo Alcocer Góngora, lamentó que pese al interés de algunos artesanos por llevar sus creaciones a Italia, no les ha sido posible por las licencias que requieren de la Secretaría de Economía y los costos de representación aduanal que implica exportar.

“Cuando se les da la información de lo que se requiere para exportar, nos damos cuenta de que los pequeños y medianos comerciantes no cumplen con los requisitos para la exportación, porque en el caso de las artesanías hay que pedir certificaciones a Economía, sobre todo cuando usan productos naturales: por ejemplo los que usan conchas marinas para las artesanías, o algún tipo de madera. El gobierno mexicano exige certificar que lo que uses no sean especies en peligro de extinción y en algunos casos su legal procedencia”, explicó.

Ese trámite ante la dependencia federal implica un gasto que varía dependiendo del volumen y el tipo del material, y al que se suman los gastos que implica contratar a un agente aduanero que realice la documentación de salida en el puerto de embarque y la recepción a donde se recibe, donde también se exigen características específicas de empaque que genera otro costo.

Sin embargo, el convenio sí ha sido aprovechado por los comerciantes italianos, específicamente con un sector que forma parte de la Unión de Cámaras.

“El convenio con una de las marcas, Italian Chamber in The Caribbean sigue vigente, tenemos un intercambio en información y tenemos una conferencia en Padua sobre inversiones en México, sí continuamos trabajando con ellos, porque si bien no se ha concretado un proyecto de exportación los italianos sí han comenzado a traer sus productos y comenzaron con sus vinos”, dijo.

Con la conferencia que impartirá Pablo Alcocer, los italianos buscan ampliar la gama de productos que comercializan en esta parte del país.