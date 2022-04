Derecho a la salud y a la no violencia, principales demandas en México

El cumplimiento del derecho a la salud y una vida libre de violencia, son dos de las mayores demandas por parte de la sociedad civil hacia el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el abogado constitucionalista Miguel Carbonell Sánchez.

El especialista, quien encabeza el programa de difusión “Una jueza y un Juez Federal en tu vida”, indicó que a lo largo de las 10 ponencias que se han ofrecido en diversos estados de la República Mexicana, la ciudadanía y organizaciones civiles han puntualizado en estos dos temas.

La otra gran demanda es la violencia contra la mujer en diversos aspectos, pero sobre todo por los feminicidios y las relaciones familiares, donde señaló, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una serie de criterios para que en caso de separación, la mujer no quede en estado vulnerable en diversos ámbitos.

Carbonell Sánchez indicó que a raíz de esta gira que se realiza por el país, se ha podido constatar el profundo desconocimiento que existe sobre los derechos que se establecen en la Ley y la desconfianza en el sistema judicial, lo que deriva en una falta de denuncia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 93% de todos los delitos que se cometen en el país no llegan a ninguna autoridad, lo que disminuye el número de investigaciones y sanciones que se puedan emitir.

“Es una especie de círculo vicioso del que no podemos salir, porque no hay denuncias, la autoridad no hace nada y los delincuentes siguen cometiendo actos en contra de la población”, dijo.