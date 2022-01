Aumentan casos de Covid en personal médico en el Hospital General

Nueve miembros del personal médico del Hospital General de Playa del Carmen han tenido que ser incapacitados por haber dado positivos a Covid-19 durante los primeros días de 2022.

Francisco Granados Navas, director del nosocomio, informó que se trata de cinco médicos y cuatro enfermeras, quienes actualmente no están acudiendo a laborar por los síntomas que presentan.

El centro hospitalario cuenta con una plantilla de alrededor de 90 elementos para el cuidado de la salud.

“Afortunadamente no están graves, sólo se encuentran incapacitados en este momento por presentar Covid, vamos a ver qué ocurre más adelante”, mencionó Granados Navas.

Informó que en el área de cuidados respiratorios hay tres personas internadas relacionadas con el Covid-19; una de ellas ha dado positivo y las otras dos presentan sólo síntomas por lo que se encuentran a la espera de que les brinden los resultados de sus análisis para saber sobre su situación.

“Tenemos tres pacientes en el área de cuidados respiratorios del hospital, son tres hombres, ninguna mujer, en fechas pasadas habíamos tenido cinco. No están graves, no están intubados, no ha habido ningún deceso hasta ahora, sólo estos pacientes”, mencionó.