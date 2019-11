Playa del Carmen: ¿Es legal el aumento de precios de Ultramar?

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de que la empresa Ultramar retiró el descuento especial para personas que radican en Quintana Roo y que utilizan el servicio de ferry entre Playa del Carmen y Cozumel, este miércoles la Dirección de Marina Mercante asegura que dicha medida no constituye ninguna falta y que la empresa está en su derecho de cambiar sus tarifas.

A través de un comunicado de prensa, que cita información de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), informó que hasta el momento la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no ha manifestado irregularidades referentes a esta situación.

También te puede interesar: Ultramar retira plan de residente de Quintana Roo

“Actualmente en Quintana Roo, la COFECE no se ha pronunciado, ni ha determinado que no existan condiciones de competencia efectiva y, en consecuencia, la SCT no está en posibilidad establecer regulación tarifaria al respecto”, indica el documento que ha sido hecho llegar a los medios de comunicación.