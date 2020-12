Autoridades no ven daños en santuario de la tortuga marina en Chemuyil

El complejo hotelero que será operado por Grupo Posadas en las bahías de Chemuyil, y que se construye de manera irregular pese a dos suspensiones, no tiene afectaciones en la reserva Xcacel-Xcacelito, afirmó Efraín Villanueva, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo.

El funcionario expuso que hasta el momento no se registra “afectación alguna” al Área Natural Protegida del estado, por lo que atribuyó a la Federación la responsabilidad de mediar en el conflicto.

La obra cuenta con dos suspensiones judiciales, luego de que ambientalistas denunciaran presuntas irregularidades en la construcción, que terminarían por impactar al santuario de la tortuga marina Xcacel-Xcacelito.

El secretario expresó que le fue solicitada una opinión técnica por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la cual respondió que es un tema exclusivamente de competencia federal, toda vez que las obras se encuentran fuera de la delimitación de la reserva estatal.

“Yo lo que considero es que si hubiera alguna afectación al Área Natural Protegida evidentemente nosotros los vamos a manifestar de inmediato, porque es un área de una gran relevancia”, aseveró.

No obstante, aseguró, esas afectaciones no han sido percibidas por la autoridad, por ende, no se ha actuado.

“Nosotros en este momento no podemos decir que esta obra esté afectando al santuario, no está en los linderos del santuario, pero es competencia estrictamente del gobierno federal revisar lo que pudiera estar pasando con este complejo hotelero”, añadió.

Las organizaciones de la sociedad civil que se inconformaron con las obras sostienen que la formación de una playa artificial, arrecifes artificiales y muelles, cambiará la dinámica de la costa, cambiando físicamente las playas aledañas, cuya acumulación de arena depende directamente de las olas y las corrientes.

Gisela Maldonado Saldaña, del Grupo Tortuguero del Caribe, apunta que las condiciones físicas de las playas son de alta importancia para el arribo de tortugas marinas para anidar, por lo que cualquier alteración podría implicar menos nidos.

