Sugieren a restaurantes de Bacalar abrir áreas ‘pet friendly’

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Quintana Roo.- La autoridad municipal recomendó a propietarios de 227 negocios del giro de comida en Bacalar, acondicionar espacios especiales para comensales que lleguen con animales, porque han recibido quejas de clientes.

Bertha Georgina Tavera Rosales, coordinadora de Salud Municipal, señaló que las últimas dos semanas han recibido tres quejas de comensales que han tenido que compartir sus alimentos con otros clientes que comen con sus mascotas en el mismo espacio.

También te puede interesar: Proponen endurecer leyes en favor de las mascotas

Aunque no es una cantidad alarmante de señalamientos, consideró oportuno tomar medidas al respecto, porque Bacalar es un destino cada vez más concurrido, donde llegan visitantes con mentalidad de igualdad de derechos con los animales, como seres vivos que son, pero que a algunas personas no les agrada o no comparten estas ideas.

“La recomendación es para que acondicionen un espacio similar al área de fumadores”. En el caso de los canes callejeros que acuden a los restaurantes en busca de alimento, sugirió que no los maltraten para alejarlos o en su caso, si es voluntad de los responsables del negocio, brindarles alimento en un espacio distinto al restaurante.

Dijo que de esta manera se pueden evitar enfermedades propias de animales que puedan ser transmitidas al ser humano, principalmente a pequeños que tienen las defensas más débiles y que son quienes por lo general acuden a acariciar al animal.

Informó que tal recomendación fue en el marco de una capacitación, de tres que llevan durante el año, a manejadores de alimentos y responsables de los establecimientos de este giro, para adoptar medidas higiénicas acorde a su negocio para garantizar la inocuidad de los alimentos que expiden.

Según especialistas, las mascotas son portadoras de algunas bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden provocar enfermedades.