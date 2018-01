Suspenden trabajos en zona arqueológica de Ichkabal

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Desde el mes de octubre pasado se encuentran detenidos los trabajos de restauración de las ruinas arqueológicas de Ichkabal, lo que mantiene preocupados a ejidatarios de Bacalar, debido a que este año es electoral y difícilmente se podrá abrir al público en 2018.

Filiberto Buitrón Hernández, presidente del comisariado ejidal de Bacalar, dio a conocer que en la zona ya no se ha visto arqueólogos que hasta mediados del año pasado se encontraban trabajando.

Comentó que aproximadamente, en abril comenzaron a trabajar, pero desde junio notaron menos actividad y para octubre ya no se observaba a personas a cargo de la restauración.

Señaló que no se nota avance significativo, por lo que difícilmente se podrá abrir este 2018, tomando en consideración que es año en que se celebran elecciones y retarda el destino de los recursos para obras de este tipo. Consideró también que este año será perdido, porque tampoco han llegado a un arreglo por la tenencia de la tierra, ya que las autoridades no han mostrado interés en ello y, "es una parte fundamental para que se pueda abrir el sitio arqueológico una vez restaurado".

Buitrón Hernández indicó que no existe un panorama claro sobre este particular, en virtud de que no han recibido un planteamiento serio, “todo está en buenas intenciones, pero ninguna instancia ha aterrizado una propuesta concreta”.

Subrayó que en octubre pasado, los ejidatarios sostuvieron la última reunión con las autoridades para establecer algún acuerdo sobre las tierras ejidales donde se encuentran asentados los vestigios arqueológicos, pero no concretaron nada.

Pensó que en esa ocasión llegarían a un acuerdo que beneficie a ambas partes, pues se encontraban en dicha reunión representantes de todas las instancias: Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Desarrollo Económico, Procuraduría Agraria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre muchas más.

Varias de ellas acordaron una reunión posterior en una semana para aterrizar acuerdos concretos, “pero hasta el momento seguimos esperando, de eso ya tiene más de dos meses”.

Jorge Portilla Mánica, secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), anunció en su oportunidad, la inversión de 100 millones de pesos para la construcción de 25 kilómetros del camino de acceso.