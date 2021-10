Balacera en Tulum: ¿Quién es Anjali Ryot? Una de las turistas asesinadas

La noche del miércoles 20 de octubre en el bar “La Malquerida”, ubicado en el centro de Tulum, Quintana Roo, dos mujeres extranjeras perdieron la vida y tres personas más resultaron heridas durante una balacera entre grupos del crimen organizado dedicados a la venta de drogas.

Una de las mujeres era Anjali Ryot, una joven influencer de tan solo 25 años de edad originaria de la India, quien radicaba en California y era una vlogger de viajes, ingeniera y trabajaba en la red social Linkedin.

Ryot llegó a Tulum esta semana; en su última publicación en Instagram la joven había subido un video de su estancia en el hotel Cielo Maya.

En la grabación se puede ver a Ryot caminando por un muelle para luego sentarse en una hamaca y sonreír, vestía un traje de baño rojo y lentes de sol.

Además subió otras fotografías de su estancia en Tulum, la primera se la tomó desde el hotel y la segunda en un popular restaurante. Tras darse a conocer su lamentable muerte, sus seguidores de las redes sociales le escribieron mensajes de despedida.

El hermano de Anjali Ryot pidió al presidente de Tulum, Marciano Dzul Caamal, que acelere los procesos formales para llevar el cuerpo de su hermana de regreso a la India.

Dear Mayor, I am the her(Anjali Ryot) brother (Ashish Ryot) who was killed last night in the shooting. Could you please expedite the remaining formal processes so that we can take her back to India as soon as possible. @MDzulCaamal @CiroGomezL @pedrokanche