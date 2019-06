Alejandro Castro/SIPSE

Cancún.- Sumergirse para cruzar las barreras contra sargazo y la capa de alga que se acumula en el sitio representa para las crías de tortuga un desgaste de la energía que necesitan para llegar al mar y estar seguras.

Gisela Maldonado Saldaña, vicepresidenta del Grupo Tortuguero del Caribe, detalló que cuando las tortugas nacen y salen del cascarón absorben la yema del huevo, que les da energía para nadar hasta por dos semanas hasta llegar a su hábitat.

“La yema de huevo se queda en su cavidad abdominal, y esta reserva de grasa les impide sumergirse, hacerlo es un desgaste de energía que necesitan para nadar”, dijo la especialista.

Sin embargo, la bióloga apuntó que no existe un modelo único de barreras antisargazo, por lo que unas pudieran afectar más que otras. Normalmente, añadió, estas llegan a medir unos 20 centímetros por debajo del agua, pero eso ya representa un esfuerzo para las crías de tortuga.

Al no haber un modelo único, sostuvo, los expertos en tortugas no han podido estudiar el caso a fondo para emitir recomendaciones al respecto, además de que no se han instalado aún conforme se tiene planeado en distintos puntos del litoral costero.

Hace falta evidencia sobre la afectación del sargazo en las tortugas de Cancún

Por otra parte, la bióloga indicó que por el momento no hay evidencia científica de que el sargazo afecte directamente a las tortugas, aunque sí hay hipótesis de afectaciones indirectas en su alimentación.

“Recordemos que todo el océano está interconectado, si el sargazo está dañando el arrecife, eso repercute en la alimentación de las tortugas marinas de forma directa o indirecta”, aseveró.

Así mismo, explicó que la tortuga blanca, o tortuga verde del Atlántico, como se le conoce internacionalmente, pasa su etapa joven en zonas de alimento, pues consumen principalmente pastos marinos.

En el caso de Quintana Roo, se pueden encontrar en la zona de Akumal y en el área de Punta Sam.

La afectación del sargazo a los pastos marinos, como se ha documentado, tendría un efecto directo en la alimentación de la tortuga.