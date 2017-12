Incrementa la basura en las playas de Cancún (video)

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Durante los días vacacionales en los arenales de Cancún, la basura que están recogiendo incrementa en más de mil kilos diarios para cerrar con 1.5 toneladas en promedio que es dos veces más que un día común.

De acuerdo con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Benito Juárez, los que visitan los arenales no están siendo conscientes de no dejar basura o ponerla en los contenedores para evitar una contaminación mayor en los océanos y por ello es necesario hacer un llamado a no dejar los residuos tirados, mencionó Tania Fernández, titular de certificación, mantenimiento y nuevos proyectos de la dependencia municipal.

Ayer hasta el mediodía, la dependencia recogió 700 kilos de los visitantes que pasaron Navidad en los arenales, pero no llevaron la basura. Tan sólo en Playa Delfines fueron mil 800 personas las que disfrutaron del Mar Caribe.

En promedio son cinco mil 700 visitantes los que esperan para Año Nuevo en las playas de Cancún, siendo las más visitadas Delfines con poco más de dos mil 800, Marlín con 950 y Playa del Niño con 600 visitantes.

(Video: Ivette Ycos)

Para levantar la basura la Zofemat cuenta con dos brigadas de 20 personas aproximadamente que trabajan diario, mencionó Tania Fernández.

La basura que principalmente es generada en las payas es pet, desechables, latas de refresco y cerveza que la gente deja ahí al retirarse de las playas.

“En promedio es de entre 35 y 40% más de basura la que incrementa en los arenales en las temporadas vacacionales, pero estamos viendo mucha más ahora en invierno”, explicó la representante de la dependencia municipal.

El año pasado, la Zofemat reportó dos toneladas de basura en Año Nuevo y esperan que para este cierre de 2017 sea menos ante la conciencia de las personas.

De manera diaria, en las playas recogen un promedio de media tonelada en las playas, pese a que cada 50 metros hay algún bote de basura.