Pinta imagen del concierto de la Orquesta Sinfónica

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Honrado de aportar la imagen del primer concierto de la Temporada de la Orquesta Sinfónica de Cancún, Benjamín Lewis expresó en exclusiva con esta casa editorial que se siente feliz de que Servando Acuña, consejero y tesorero del Patronato para la Cultura y las Artes, haya pensado en él para la elaboración de estas obras.

“Es un placer trabajar con Servando, para mí es un gran maestro, me invitaron a formar parte de este proyecto que me pareció muy interesante desde cómo lo están planteando, y me llamó mucho la atención el hecho de que a partir de las obras de Tchaikovsky yo me inspirara para hacer las obras, me gustó mucho el proceso de escuchar sus obras y pintar a la vez”, expresó Benjamín.

El concierto tendrá lugar mañana en el Teatro de Cancún, pero el artista empezó a trabajar en el proceso creativo desde el mes pasado, para entregarlas en tiempo y forma, ya que tenía programada la exposición “An Afterlife full of Color", en “Toys for cash”, ubicada en Querétaro, donde se encuentra desde el pasado día 15.

“Me siento muy honrado de ser parte de este proyecto, y al parecer vamos de aquí para adelante para hacer las obras de los otros conciertos, los trabajos estarán inspirados en otros compositores para que al final de la temporada se presente una exposición con todos los realizados, es algo que se tiene planeado”, expresó el entrevistado.

El artista visual elaboró tres obras de las cuales una donó al Patronato para la Cultura y las Artes, pero las tres serán expuestas el día del concierto, para que los asistentes se deleiten la pupila con el innegable talento de su autor, por si fuera poco, las obras estarán a la venta a un costo de 20 mil pesos cada una, en caso de ser vendidas, el 25% será donado al patronato.

“Las obras estarán a la venta, hay tres, una es la de la portada, que esa la doné al consejo, pero las otras dos estarán a la venta, ya sea para la comunidad rusa o el público en general que disfrute la música de Tchaikovski”, finalizó el artista visual.