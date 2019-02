La golpearon en la escuela y ahora teme regresar a clases

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Una alumna de la comunidad de Allende, en la ribera del río Hondo, perteneciente al sexto semestre del Telebachillerato, fue golpeada y resultó con hematomas en todo el cuerpo.

Sonia “N”, madre de la estudiante, denunció que su hija ha sido víctima de bullying desde el inicio de este ciclo escolar y aseguró que no es la única afectada, sino que hay otros 10 niños que han sido agredidos.

Los hechos ocurrieron el jueves pasado, cuando Belem “N” fue golpeada por Jazmín “N”, dejándole hematomas o moretones en todo el cuerpo, además de que le rompió su teléfono celular.

También te puede interesar: Alrededor de 60 niños cada mes son atendidos por bullying: DIF

Dijo que ese día su hija se proponía a entregar una tarea, pero la agresora la sujetó del cabello, tirándola al suelo, donde la golpeó brutalmente, por lo que el maestro tuvo que llevarla para que recibiera atención médica.

Y aunque los hechos se suscitaron en presencia de José Isidro Aguayo, maestro encargado del grupo, nada se hizo contra la agresora, quien además amenazó a la joven con golpearla si regresa a la escuela, pues la estudiante viaja tres kilómetros diarios desde la comunidad de Ramonal, para tomar clases en el Telebachillerato de Allende.

De acuerdo con el testimonio de la madre, han amenazado con agredir constantemente a la menor, quien ya no quiere asistir a la escuela, ni ella la quiere mandar por temor a que la lastimen.

“Es una niña que está acosando y ya golpeó a mi hija y a otros niños”

La denunciante dio aviso al director del plantel; sin embargo, ante la negativa por atenderla, señaló que buscará a las autoridades de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) o en su caso buscar al gobernador Carlos Joaquín González en una de sus audiencias públicas y le solicitará ayuda.

Señaló que trató de interponer su denuncia en la Comandancia de la Fiscalía General de Justicia, de la comunidad de Pucté, pero ahí le negaron la atención, por lo que asistirá ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) y la Fiscalía General del Estado de la capital.

“Es una niña que está acosando y ya golpeó a mi hija y a otros niños, fui a la escuela y ahí me dijeron que no podían hacer nada, que fuera a donde crea que me pueden ayudar. Primero fui a la Fiscalía de Pucté, donde todo el fin de semana no hay nadie, ahora iré directamente a Chetumal”, aseguró.