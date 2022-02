Cadáver enterrado bajo una planta en Cozumel podría ser el de Leydi Noemi

El caso del cuerpo hallado en Cozumel se vuelve aún más macabro: ahora se sabe que el cadáver estaba enterrado bajo una planta y no sólo eso, también se sospecha que podría ser el de Leydi Noemi Dzul Domínguez, desaparecida en 2020.

Con el hallazgo de restos óseos en una vivienda de la colonia San Miguel 2, la búsqueda de Juan Manuel Dzul Chan para conocer el paradero de su hija desaparecida hace 15 meses, pudiera llegar a su fin.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) revelaron que los restos desmembrados que se encontraron pudieran pertenecer a Leydi Noemi Dzul Domínguez, quien tenía 29 años cuando desapareció.

Aunque se sospechaba de su pareja sentimental, no existen elementos para ligarlo a lo que se presume es un feminicidio.

El caso de esta joven es el tercero de una lista de personas desaparecidas en el municipio desde el 2018, localidad sobre el que pesa una Alerta de Violencia de Género decretada por la Secretaría de Gobernación (Segob) desde el 7 de julio de 2017, lista en la que hay dos mujeres, una de ellas extranjera.

Eran las 20 horas del 14 de febrero de 2022 cuando elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la FGE llegaron hasta una cuartería en la calle 18 con avenida 35, vía que fue cerrada a la circulación por elementos militares fuertemente armados.

Inicialmente se dijo que se trataba de un caso de suicidio, pero se supo que se trataba de una diligencia resultado de pesquisas que indicaban que dentro de un contenedor de plástico había un cuerpo sin vida.

A las 22:30 los peritos en criminalista, tras extraer las piezas del cuerpo sobre el que se había sembrado una gran planta, colocaron los restos en la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).

A las 22:42 el contenedor en el que se localizó el cuerpo fue subido a una camioneta de la policía. Unos minutos más tarde se filtró información no confirmada sobre que el cuerpo podía tratarse de los restos de Leydi Noemi, aunque el comandante Armando Pérez Pérez declinó corroborar o negarlo.

Al día siguiente, miércoles 15 de febrero de 2021, la alcaldesa Juanita Obdulia Alonso Marrufo “confirmó” esa información, declaraciones que seguramente van a complicar las investigaciones y pondrán sobre alerta a los presuntos implicados en este delito.

En tanto, Juan Manuel Dzul dijo que hasta ese momento ninguna autoridad lo había contactado y espera una notificación oficial para viajar de Campeche a Cozumel.

Oficialmente, Leydi desapareció el 3 de noviembre, pero de acuerdo con datos proporcionados por su padre, el día 1 de noviembre fue su última actividad en WhatsApp a las 05:00 de la mañana, día en el que el mismo inició las investigaciones.

Consiguió datos de lugares y personas que proporcionó a la Fiscalía pero que nunca fueron tomados en cuenta.