Cancún: Aprovechan contingencia para acelerar obras en laguna Nichupté

La devastación dentro de la laguna Nichupté, en la zona hotelera de Cancún sigue a la orden del día, mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brillan por su ausencia.

Ejemplo de ello es la obra de construcción en el kilómetro 13, frente a Plaza Kukulcán, en la que continúan las labores, pese a que desde el pasado 1 de abril la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) estableció la suspensión inmediata de "las actividades en materia de construcción que no se encuentren consideradas como esenciales”.

También te puede interesar: Obras en Puerto Cancún violan contingencia sanitaria

La obra, que ninguna autoridad ha confirmado de qué se trata, inició desde febrero pasado, pero después de múltiples denuncias por la presunta destrucción de mangle, entró en una etapa de pausa.

En plena emergencia sanitaria que obligó a reducir y restringir el acceso a esa zona, los trabajos fueron retomados ahora con maquinaria y con mayor velocidad, según imágenes levantadas en el lugar, donde incluso se pueden ver letreros que llaman a cuidar el manglar.

Armando Lara Denigris, titular de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, reconoció tener conocimiento de los trabajos que se ejecutan, inclusive personal de esa dependencia acudió al lugar para exhortarlos a detener.

Advirtió que el tema de permisos son responsabilidad de las autoridades federales, así como la sanción por continuar con la ejecución, a pesar de la prohibición federal.

"Ya acudimos y les pedimos que suspendieran labores, pero no están obligados a ello, solo a otorgar cubrebocas, guantes y gel antibacterial a todos sus trabajadores", argumentó el funcionario responsable de la ecología en el municipio.

Al respecto, Araceli Domínguez Rodríguez, presidente de la asociación civil Grupo Gema del Mayab, la devastación del manglar en la laguna Nichupté continúa, pese a que se han endurecido las medidas de aislamiento social.

"No sólo talan manglares, sino ponen en riesgo la salud de los trabajadores y a mucha gente al no respetar la orden de 'quédate en tu casa'. Es vergonzoso que los empresarios estén aprovechando la contingencia y la poca presencia y vigilancia de las autoridades", lamentó la entrevistada.

Reconoció que si bien es importante la protección al medio ambiente, en estos momentos de pandemia, en el que hay enfermos que se debaten entre la vida y la muerte, es más prioritario el respeto al derecho a la salud, que este caso no respetado por quienes solo ven sus intereses económicos a costa de la salud y el medio ambiente.

"No importa que esté autorizada o no. Estamos en una contingencia y es obligación de las autoridades detener la obra. Igual que el dragado en Puerto Cancún, no son obras esenciales y siguen trabajando".

Domínguez Rodríguez aseguró que algunos ambientalistas están preocupados por la situación, por lo que acudirán a interponer una queja ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que sancione esta obra.