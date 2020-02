Cancún: Atienden mitad de quejas por falta de medicinas a pacientes con VIH

La Delegación del IMSS Quintana Roo ha atendido sólo el 50% de las quejas recibidas por la falta de medicina a pacientes contra el VIH, de acuerdo con las estadísticas reveladas a través de la Plataforma Interactiva de la dependencia.

Aunque la institución no desglosó el número de quejas por entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 -tiempo en que se comenzó a plantear los nuevos esquemas de medicamentos- se generaron 631 quejas por incumplimiento.

También te puede interesar: Reciben tratamiento 24 niños con VIH y Sida en Quintana Roo

“De éstas, poco menos de la mitad (48%) fueron recibidas a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). El resto, se recibió por otros medios (redes sociales, correos electrónicos, organizaciones de derechohabientes y organizaciones de la sociedad civil, principalmente)”, informó la institución en su portal.

En el caso de las recetas expedidas en este periodo, el IMSS indicó que del 15 de enero al 16 de febrero se emitieron en total de 85 mil 256, de las cuales el 4.6% (tres mil 980) corresponden a Quintana Roo, que ocupa primer lugar en expedición de recetas en la Península de Yucatán.

Cabe recordar que a partir de diciembre de 2019, el nuevo esquema de medicamento retroviral en el Instituto es: Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Biktarvy), el cual señalaron, tiene baja posibilidad de generar resistencia genética del virus y con menores efectos secundarios.

Sin embargo, Roberto Guzmán, presidente de la asociación Red Posithiva, explicó que pese a que el abasto se ha regularizado, el gobierno federal no ha informado de qué manera se está haciendo la fármaco vigilancia por el cambio de los esquemas de medicamento, debido a que algunos pacientes que han recibido el nuevo tratamiento han externado problemas como náuseas y dolores de cabeza.

“No se puede decir que es un éxito porque no sabemos cómo está reaccionando las personas, los cuerpos no reaccionan igual. Por eso estamos manifestando sobre cómo se está haciendo la comorbilidad, la vigilancia epidemiológica, porque debe haber un reporte, el doctor también tiene que preguntar los síntomas adversos”, dijo.