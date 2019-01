Dejan sin psicólogos y psiquiatras al Centro de Salud Mental

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Unidad de Especialidades Médicas del Centro Integral de Salud Mental (Uneme-Cisame) en Cancún, no cuenta con psicólogos ni psiquiatras para atender a más de 300 pacientes que requieren cada mes el servicio.

Ángel N, explicó que desde hace un año su hijo es atendido en esta unidad por trastorno por déficit de atención, por lo que cada mes acuden a una consulta con el especialista; sin embargo, desde hace diez días nadie los ha podido atender.

“Nos dijeron que ni el psiquiatra, ni los dos psicólogos que trabajaban aquí, fueron recontratados este año, y que por eso no hay consultas individuales hasta nuevo aviso”, aseguró el padre de familia.

El usuario manifestó que su mayor preocupación son los medicamentos de su hijo, debido a que son fármacos de uso controlado, que no se venden sin receta y que no cualquier médico la puede expedir.

“Tiene 12 años y lo trajimos al centro porque tenía muchos problemas de conducta en la escuela y también en casa, entonces ahora que no hay consulta no sabemos qué vamos a hacer, porque no somos los únicos, hay otros niños que como él venían a terapia”, agregó Ángel N. De acuerdo con el padre del menor, la única opción que les han dado es la incorporación del niño a la terapia de grupo que están ofreciendo, para tratar de mantener en tratamiento a la mayoría de pacientes de la Uneme Cisame.

“Nos sugirieron entrar a la terapia grupal, dicen que es buena, pero lo estamos pensando, porque a esa dinámica también van personas con depresión y ansiedad, y la verdad, es que yo preferiría que mi hijo fuera a su terapia solo, como antes”, dijo.

Asimismo, explicó que aunque se sumarán a esta dinámica, el psicólogo tratante no podría tampoco expedir la receta que necesitan, ya que esa facultad es sólo del psiquiatra.

Sobre esta situación, personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 y de los Servicios Estatales de Salud (Sesa) dijeron no conocer de la situación laboral al interior de esta unidad.

La Uneme Cisame no sólo ofrece terapia a sus casi 300 pacientes, el personal que laboraba en la unidad también daba apoyo psicológico al Sistema DIF, al Centro de Atención Especializada en Salud Emocional (Caese), al Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).