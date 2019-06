Cancunense, relata su experiencia en el Festival de Cannes

Héctor Hernández/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Marlon Saúl Pérez Solís, único cancunense elegido entre los más de 800 mil habitantes de la ciudad, formó parte de los 15 cinéfilos seleccionados a nivel nacional, invitado al programa “3 días en Cannes”.

Pérez Solís, que se desempeña como docente, asistió al 72 Festival de cine en Cannes, realizado del 14 al 25 de mayo en Francia.

Dentro de la “Semana de Comunicación” que se lleva a cabo del 03 al 06 de junio en la Universidad del Sur (US) campus Cancún, el profesor ofreció una ponencia en el auditorio chico, donde relató sus experiencias de viaje por el Viejo continente.

“Todo lo relacionado al viaje lo tuve por secreto durante un mes, la única que sabía era mi mamá que me animó en todo momento para cumplir mi sueño”, relató Pérez Solís, frente un aproximado de cien alumnos y maestros que escucharon atentos el relato.

También te puede interesar: Antonio Banderas gana el premio de mejor actor en Cannes

En la edición 72ª del Festival catalogado entre los más importantes de Europa y el mundo, se llevó a cabo el programa “3 días en Cannes”, que auspicia el comité organizador, con la participación de cinéfilos de todo el mundo que previamente fueron seleccionados por medio de una carta de exposición de motivos.

“El primero de abril por la noche me inscribí luego de descubrir la convocatoria por internet. En la madrugada del siguiente día mandé mi carta donde externé mi deseo de asistir, porque no podía esperar más, dado que una gran emoción me envolvió. El 16 de abril recibí por correo con una gran alegría mi aceptación”, refirió el comunicólogo.

Al término de la conferencia, la coordinadora de carrera, Karla Russell, entregó un reconocimiento el mentor, por su contribución a la academia y por servir de ejemplo a las futuras generaciones de comunicadores.

“Debes de trabajar a diario para que se realicen tus sueños, pero sobre todo no debes de flaquear con comentarios adversos que opinen lo contrario. Para obtener grandes cosas, se requiere de constancia y empeño” finalizó el cinéfilo viajero en medio de una carretada de aplausos.

Cada año un total de mil 500 aficionados al séptimo arte, son invitados para apreciar la selección de películas durante tres días, en un horario de 8 a 22 horas, dentro del festival internacional de cine europeo por excelencia.