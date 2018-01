Usuarios caen en fraudes con premios, pero no denuncian

Alejandro Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Supuestos premios” por el uso de una tarjeta bancaria es el “gancho” que utilizan defraudadores; el objetivo es obtener los 16 dígitos y los otros tres de la parte trasera para poder hacer un mal uso y vaciar la cuenta bancaria.

“Este año hemos tenido conocimiento de algunos casos, pero la sorpresa que nos llevamos es que las personas no denuncian y claro que se avisa a través de los medios de comunicación, damos alertas para evitar este tipo de situaciones”, dijo Alberto Guedea Rincón Gallardo, subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Quintana Roo.

También te puede interesar: Alertan a ciudadanos por fraudes en compras por Internet

“Hasta el momento no se ha presentado ninguna queja que tenga que ver con defraudadores"

A principios de año los fraudes aumentan a usuarios de tarjetas de crédito, te dicen que te ganaste un coche o un premio en efectivo o te citan en algún lugar, pero lo único que buscan es que les muestres tu plástico para tener tu número y el código de seguridad; con eso ya puedan clonarla y hacer compras hasta que tu tarjeta llegue al límite, explicó.

“Hasta el momento no se ha presentado ninguna queja que tenga que ver con defraudadores, ayer en la delegación de Chiapas se detectó una publicidad engañosa de Banorte donde se decía que se compraran el coche de sus sueños y a la mera hora no era cierto, ahora me imagino la infinidad de maneras que usan los criminales para cometer fraude”, dijo.

Recomendó fijarse bien de este tipo de premios e identificar que sean emitidos por el banco, pedir el nombre de la persona que comunica el supuesto premio y acudir a la institución para comprobarlo.