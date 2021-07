Cancún: Piden reforzar medidas para evitar accidentes con embarcaciones

Los Asociados Náuticos de Quintana Roo hicieron un llamado a los dueños de embarcaciones a seguir las medidas de seguridad con la finalidad de evitar algún accidente como el ocurrido en Isla Mujeres, que lamentablemente dejó a tres personas sin vida.

Francisco Fernández Millan, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, mencionó que están en la disposición de seguir coadyuvando a la Capitanía de Puerto con la finalidad de garantizar que las embarcaciones cumplan con todos los requisitos y que se regularicen.

“La embarcación que sufrió el percance no pertenecía a la asociación y al parecer fue una falla de motor, perdió la maniobra y esto llevó a que comenzara a hundirse, siendo un viaje particular y no de turistas como se había comentado en un inicio”, agregó

Al parecer la embarcación tenía todo el equipo requerido, aunque este estaba almacenado y con exceso de pasajeros y esto es algo que se debe atender para que no vuelva a ocurrir.

Como presidente de la asociación, lamenta los hechos ya que se reportaron personas que lamentablemente perdieron la vida, entre ellos el menor de cinco años de edad.

Los asociados náuticos están vigilantes de que se cumplan las medidas de seguridad tanto sanitaria como los protocolos para viajes seguros, de esta manera evitar justo incidentes de este tipo.

Durante esta temporada vacacional, el sector espera un buen repunte de ventas, y con ello poder reponerse de la situación que ha estado complicada para ellos, luego de la baja de visitantes por la pandemia.

Por ello es necesario que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, de esta manera poder cuidar a todos los que realicen actividades acuáticas.

De acuerdo con la información la tarde del martes se dio el reporte de un incidente con una embarcación, lo que llevó a que autoridades de los tres niveles de gobierno tuvieran que realizar acciones para poder rescatar a los pasajeros que se encontraban en la embarcación de nombre “Rosa Coral”.

