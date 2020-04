Cancún: Pierde Ciudad de la Alegría el 75% de la ayuda económica por Covid-19

El 75% de los 50 benefactores que otorgaban a la Ciudad de la Alegría no está en posibilidad de continuar entregando los estímulos económicos a la fundación, debido a que tuvieron que detener sus actividades.

Katty Rosado Rodríguez, directora de la asociación, indicó que esto significa un gran golpe para las labores de asistencia que realizan dentro de la institución, ya que brindan apoyo a más de 48 mil personas al año, que acuden a las instalaciones a solicitar asistencia de alguno de los seis hogares, además de comida, medicamento o servicio médico.

“Casi todas las mañanas tocan la puerta, me llaman de algún medio porque hay una necesidad tremenda y ahora mucho más, entonces todos los días tenemos a alguien en la reja preguntando si tenemos algo para ayudarle y los estamos apoyando en la medida de lo posible”, dijo.

La entrevistada mencionó que el principal motivo por el que paró la ayuda financiera es porque la contingencia por Covid-19 frenó la actividad turística, ramo del cual dependen sus benefactores.

“Y también no es momento de hacer grandes eventos con causa, entonces las recaudaciones que hacíamos se cancelaron por obvias razones, pero eran un generador muy importante, entonces no sabemos qué vamos a hacer este año al no tener benefactores ni eventos”, dijo y añadió que en la última iniciativa, El Kilómetro del Pañal, sólo se logró una donación de 500 pañales de los 30 mil que se esperaban.

La entrevistada señaló que la preocupación principal en estos momentos recae en la manutención de las 121 personas que se encuentran dentro del hogar de los abuelitos y de PAIPID (que atiende a personas con VIH/SIDA), así como cubrir los casi 75 mil pesos de luz mensuales.

De acuerdo con el reporte financiero del organismo no gubernamental, el monto acumulado de los donativos en especie del año pasado fue de tres millones 423 mil 798, que representan 22.3% menos que 2017, cuando recibió cuatro millones 409 mil 897 pesos, situación por la cual la Fundación concluyó el 2018 en números rojos.