Mujer presuntamente ebria arrolla a policía e intenta fugarse

CANCÚN, Q. Roo.- Durante las primeras horas de la madrugada de hoy, una pareja a bordo de una camioneta con placas de Morelos, causó movilización policíaca sobre la avenida Bonampak hasta el distribuidor vial.

De acuerdo con el reporte policíaco, la conductora se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol, cuando los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), le solicitaron que se detuviera, sin embargo, esta hizo caso omiso e intentó darse a la fuga, en el acto la mujer atropelló a un policía ocasionándole una lesión en el tobillo.

Los efectivos policíacos lograron detener a la pareja y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes.

El automóvil fue trasladado por una grúa al corralón.

Perros le 'meten el pie' a policía motorizado

Durante su recorrido de vigilancia de rutina por la colonia Proterritorio, un elemento de la Policía Estatal sufrió un percance vial, cuando unos perros que estaban jugando a orilla de la calle se atravesaron en el camino del oficial, quien perdió el control de su moto para no atropellar a los canes.

Para asombro de todos los testigos, el oficial pudo saltar de su moto en movimiento para no sufrir lesiones ni mancharse el uniforme, también para que no le pasara nada a los perros, que no se asustaron y permanecieron en el lugar de los hechos, pendientes de que al policía no le haya pasado nada grave.

Testigos pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que al lugar llegaron paramédicos de la Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas (UREM) así como compañeros del oficial accidentado, al igual que elementos de Tránsito sin embargo el oficial estatal no quiso intervención de los peritos ni revisión médica, ya que decidió continuar su camino para llegar a su destino y cumplir con su trabajo.

Con información de Enrique Castro