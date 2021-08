Cancún: Registró Consulta Popular baja participación en Quintana Roo

La Consulta Popular 2021, cuyo objetivo fue recabar la postura de los mexicanos sobre proceder o no, legalmente, contra actores políticos por decisiones del pasado, registró una baja participación en Quintana Roo, pese a que el 98.11% de las 796 mesas receptoras abrieron sin contratiempos desde las 8:00 de la mañana.

En diversos puntos del municipio de Benito Juárez, la afluencia durante las primeras horas fue escasa. Por ejemplo, en el kilómetro cero de dos mil 400 electores sólo ocho acudieron antes de las 10:00 horas y cerró a las 18:00 horas con un total de 40.

"Medicinas y vacunas nos hubieran servido más, en lugar de gastar todo ese dinero en la consulta, fue algo que no se aprovechó", expresó una cancunense.

Mientras que en uno de los módulos instalados en la Región 93, la participación durante la mañana del 1 de agosto fue de ocho ciudadanos.

Roger Pech Domínguez, uno de los jóvenes que decidió participar, señaló que el bajo número de participantes fue por falta de difusión y porque no existe confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de llevar a cabo el ejercicio.

“No tiene mucha convicción, piensan que a pesar de expresar su opinión, no se les va a tomar en cuenta, porque es solo algo aparente, pero sea así o no, yo quiero participar y expresarme y mucho se está haciendo por ponerlo”, dijo.

Los ciudadanos que resguardaron la Mesa de Recepción de las secciones 36, 37, 38 y 88, señalaron momentos antes de cerrar que la participación fue baja, y estimaron una afluencia menor a 150 personas en todo el día.

Por otra parte, otro ciudadano expresó que la participación de la ciudadanía durante la consulta era importante para la formación de las siguientes generaciones, quienes tendrán la obligación de exigir más a sus futuros gobernantes.

“Hay mucha gente que no le interesa porque no se dan cuenta de la realidad del país, y no se dan cuenta que haciendo esto pueden lograr más, pero desafortunadamente, no todos están preparados para participar”, dijo quien se identificó como Luis.

En el centro y sur del estado, fueron cientos de ciudadanos que se presentaron a emitir su opinión a las 177 Mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP) instaladas en el Distrito 02 que comprende los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

La Junta Distrital 02, encargada de organizar el ejercicio en esa parte de la entidad, se instaló en sesión permanente de las 8 de la mañana, para dar seguimiento a todo el desarrollo de las actividades ciudadanas.

A las 10:20 de la mañana se tuvo el reporte de que todas las MRCP quedaron instaladas en tiempo y forma, la mayoría, salvo algunas que se retrasaron unos 30 minutos por contratiempos diversos.

Al respecto, Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital, comentó que fue una buena jornada de ejercicio democrático y todo se dio en orden y tranquilidad, y reconoció a los ciudadanos que acudieron a manifestar su voluntad en lo que fue la primera Consulta Popular de su tipo en el país.

Pasadas las 10:00 de la noche, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, dio a conocer los resultados del Conteo Rápido, diseñado para dar certeza desde la noche del domingo. (Con información de F. Duque / E. Mena)

