Cancunenses buscan donar 350 juguetes a niños de escasos recursos

La familia Cetina Montero comenzó la colecta de juguetes para donar a niños en zonas vulnerables de Cancún, por sexto año consecutivo.

“La colecta de este año comenzó el 25 de noviembre y llevamos alrededor de 120 juguetes. El objetivo es recolectar más que el año anterior, es decir, unos 350 juguetes”, comentó Desireé Montero García.

Además del juguete donado, se entrega a los niños un pequeño lunch, que contiene un sandwich con spaghetti, unas papas y un jugo.

“Todo eso se entrega a los niños de las zonas más marginadas de nuestro municipio”, comentó, para añadir que en años anteriores se han beneficiado a niños de colonias como: Valle Verde

Avante

La chiapaneca

Santa Cecilia

Entre otras, pues incluso la cantidad de juguetes les permite visitar a más de una colonia en una edición.

“Como no somos una organización, sino una familia que recolecta juguetes cada año, la manera de hacernos llegar las donaciones es a través del teléfono 9987348363 para ponernos de acuerdo en dónde podríamos recibir las donaciones”.

Protocolos ante la entrega de juguetes

La entrega de los juguetes se realizará el próximo 18 de diciembre, aunque aún no se define la colonia a la cual se realizarán las donaciones, añadió.

“Estamos buscando que las entregas sean en un lugar al aire libre, que sea amplio para cuidar la 'sana distancia' y evitar contagios de Covid-19”, comentó, para luego agregar que en esta edición - por segunda vez consecutiva- no se romperá la piñata por cuestiones sanitarias.

Señaló que los juguetes que donen, no necesariamente deben ser nuevos, sino que también se reciben usados, pero en buenas condiciones, de preferencia que no usen pilas y que no inciten a la violencia, “porque lo que queremos generar son puras cosas positivas”.

Montero García recordó que el año pasado las donaciones arrancaron lentas, pero se recuperaron y, este año, ya llevan casi la mitad de la meta a una casi una semana de que finalice el plazo.

“Confiamos en que podamos recolectar más juguetes. De hecho, ya tenemos algunas llamadas para acordar la donación de más juguetes”, dijo la entrevistada, quien instó a los habitantes del municipio de Benito Juárez a colaborar en esta causa.

