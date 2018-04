Myriam Montemayor rechaza cantar ‘reggaetón’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Conocida por su intensidad al interpretar canciones llegadoras y esas que son duro y contra ellos, la cantante regia Myriam Montemayor Cruz declaró ser fiel a sus raíces y afirmó que jamás cambiaría de género para cantar reggaetón, “pos mejor me mato”, dijo tajante durante la rueda de prensa que ofreció para anunciar su concierto.

Ahora que la escena musical está acaparada por el twerking y el perreo ante las notas de reggaetón, Myriam dudó en lanzar su tema Irracional, ya que competía con hombres y reggaetoneros y después de mucho pensarlo lo hizo y resultó que acaparó los primeros lugares de las listas de popularidad ante los nuevos ritmos; sin embargo, cuando se le cuestionó si de pronto podría incursionar en el género de moda, su respuesta fue contundente.

“Mejor me muero, si es así pos me mato, no, yo creo que hay que ser muy honesto y fiel con uno mismo, yo le soy fiel a mi esencia, no podría hacer algo por encajar, así sea lo único que quede, nunca, tal vez podría hacer alguna colaboración con Maluma y en vez de felices los cuatro que seamos cinco (bromea), pero no, no podría cantar las letras que maneja el reggaetón”, puntualizó la ganadora de la primera generación de La Academia.

Además recalcó que así como es fiel a su música, es fiel a sus seguidores, quienes disfrutan de sus interpretaciones románticas y apasionadas; señaló que es una artista salida de la televisión, pero que se debe al pueblo, por lo que este nuevo material que prepara para ellos tendrá su esencia al mil por ciento.

“No me quiero apresurar con este material porque quiero que todas mis canciones sean un traje a la medida, no quiero quedarme con las ganas de nada y hay canciones que se han quedado en el camino y que estoy detrás de ellas, las quiero buscar y otras más que me faltan por encontrar, entonces hasta que no esté el material completo saldrá, espero que sea en este mismo año, a mediados o a finales, ahora se usa mucho sacar sencillos, mi intención es sacar primero tres con sus videos, los cuales quiero grabar todos aquí en Cancún porque sobran locaciones y la verdad es que estoy haciendo las cosas con tiempo, estoy dejando el alma, tengo la bendición de que mi trabajo no representa esfuerzo, lo hago con mucho amor, pasión y entrega, todo tiene alma y su tiempo”, finalizó.