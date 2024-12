Captan robo a tienda 'Six' en Paraíso Maya; video causa indignación

Un video captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales muestra cómo dos hombres robaron la caja registradora de un expendio de cervezas en el fraccionamiento Paraíso Maya, en Cancún.

El incidente ocurrió a las 8:51, en las inmediaciones de la supermanzana 107 de la noche del 25 de diciembre, en el municipio de Benito Juárez, aunque no se ha confirmado la ubicación exacta del establecimiento.

En las imágenes grabadas en una tienda ‘Six’, los dos sujetos se acercan a la ventanilla y solicitan un producto a la empleada. Mientras esta se voltea para buscar el artículo solicitado, uno de los hombres, quien vestía una playera naranja, se introduce parcialmente por la ventanilla y jala la caja registradora. Luego del robo, los individuos huyen rápidamente del lugar con el aparato electrónico.

Captan robo a tienda

La empleada, visiblemente sorprendida, tomó su celular para reportar el incidente al 911. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han informado sobre la captura de los responsables ni el monto de lo sustraído.

El video del robo no tardó en viralizarse en redes sociales, desatando la indignación de los usuarios. Algunos comentarios señalaron al hombre con playera azul como un presunto asaltante que frecuenta la gasolinera Gas Auto, aunque esta información no ha sido corroborada oficialmente. Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado sobre este incidente, mientras que la ciudadanía pide que se refuercen los operativos para prevenir delitos de este tipo.

Con información de De Peso Quintana Roo.

