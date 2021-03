Cárteles del narco ‘incendian’ Tulum por el control de territorio

Ricardo Hernández

Terminaban de tocar la segunda canción de la noche y el público rompió en aplausos en un pequeño bar de Tulum, en 2019.

Había un problema con aquello, recuerda la joven cantante, Azul Fourcade, pues sonaban como golpes de chapas.

El problema es que no eran aplausos, sino detonaciones de bala. El público se tiró al suelo y cuando por fin paró la balacera y pudieron salir se encontraron con el cuerpo de un hombre ejecutado y otro más huyendo, herido.

Escenas como esta se han repetido cada vez con más frecuencia en Tulum, Quintana Roo, uno de los destinos turísticos más importantes del País, que padece un incremento significativo de violencia desde hace tres años.

Tulum fue declarado Municipio autónomo en 2008, separado del Municipio de Solidaridad.

Los primeros años se mantuvo como un pequeño pueblo pesquero y tranquilo y fue hasta el impulso turístico más reciente que la oferta hotelera creció hasta superar los 7 mil cuartos de hotel.

En 2015, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informaba que había más muertes por accidentes que por asesinatos, sin embargo, la tendencia cambió en los años posteriores.

En 2018, el número de carpetas abiertas por este delito aumentó 109 por ciento en comparación con un año antes; en 2019, el incremento fue de 47.8 por ciento y para 2020 se registró un alza de 44.1 por ciento.

No fue el único delito que ha escalado en el último trienio.

Robo a casa habitación, a transeúnte, violencia familiar, extorsión, despojo y narcomenudeo han ido al alza, incluso, con números de doble o triple dígito, como en narcomenudeo, el cual creció un 783 por ciento de 2019 a 2020, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Desde mi punto de vista, el problema es que es un lugar pequeño, es un lugar en el que se pueden esconder mucho las cosas, pasan desapercibidas, puede ser que no le dan tanta importancia el crecimiento turístico que ha tenido, porque es un turismo, lo hemos advertido, fiestero de lujo, donde pagan por irse a drogar de una manera bestial", comenta James Tobin, representante ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, en Tulum operan cinco organizaciones criminales: el Cártel de los Pelones, Cártel de los Bonfil, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de los Pelones la Barredora y Zetas Vieja Escuela.

Hasta el momento, coinciden Tobin y otras fuentes consultadas, la violencia ha repuntado como consecuencia de la disputa por el territorio entre grupos criminales.

La violencia homicida se daría entre los integrantes de estos cárteles y relacionado al consumo de drogas.

Otro problema, comenta Tobin, es la falta de policías.

"El estado de fuerza de Tulum es de 150 policías para 80 mil habitantes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, la proporción, más los turistas que recibe, hace que no puedan atender la situación. Están sobrepasados", dice.

A decir de Juan Noriega, de la Asociación de Hoteles de Tulum, los empresarios que representa se han visto afectados por el aumento de la violencia.

Al consultarle sobre qué tipo de afectación, responde con un mensaje encriptado, y sin embargo, claro:

"Dejémoslo en el grado de incomodidad. Si alguien llega a tu casa a tratar de descansar y entra por la puerta más ancha, se sienta en tu sala y no lo puedes sacar y se va cuando quiere. Ese es el grado de incomodidad al que me refiero.