Caso Lydia Cacho: tribunal en Cancún emitirá sentencia contra Mario Marín

La periodista Lydia Cacho dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que el jueves 18 de mayo será definido si el ex gobernador de Puebla Mario Marín obtendrá sentencia por haber cometido tortura en su contra.

Cacho reveló que será decisión del 3er Tribunal Colegiado de Cancún, solicitando a las autoridades cancunenses que no gane la impunidad y se haga justicia, enfatizando que ha comprobado los hechos ante instancias internacionales.

🛑⏰ Este 18 de Mayo el 3er Tribunal Colegiado de Cancún decidirá de forma definitiva si el ex gobernador que me mandó torturar #MarioMarin será sentenciado por la tortura que he comprobado ante instancias internacionales. Esperamos que no gane la impunidad. @CJF_Mx #NoTortura… pic.twitter.com/SufrDmsFG2