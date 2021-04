Caso Nacho Sánchez: Fiscalía catea casa de Tirso Esquivel en Puerto Morelos

PUERTO MORELOS.- Este domingo, al mediodía, se registró un cateo en una vivienda de la Residencial Quintas Mareta, propiedad del candidato a la presidencia de Puerto Morelos por el partido Fuerza por México, Tirso Esquivel, relacionado con el expediente del homicidio de Ignacio Sánchez Cordero, ex funcionario del Ayuntamiento de Puerto Morelos, asesinado tras un ataque armado el pasado mes de febrero.

Durante la mañana de este domingo, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo catean la casa de Tirso Esquivel en Puerto Morelos. https://t.co/KiP1uyeQdU pic.twitter.com/hn9ftq5WEd — De Peso (@DePeso_) April 11, 2021

De acuerdo con las investigaciones, "Nacho" Cordero, Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, y precandidato del PVEM a esa alcaldía, había recibido las primeras amenazas para quitarse del camino.

Tirso Esquivel, un abogado que militó en el PRI, fue diputado local, participó en la configuración del decreto para crear en 2015 el municipio de Puerto Morelos, y ya en el ayuntamiento, como Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, apresuraba su protagonismo público.

De acuerdo con Reforma, Esquivel buscaba la alcaldía la alcaldía de dicho municipio pero se le fue negada por Laura Fernández.

El 21 de diciembre, fue notificada su baja como titular de Desarrollo Urbano, y en su lugar quedó Sánchez Cordero. El 23 de febrero, Tirso fue anunciado como precandidato de Puerto Morelos por el Partido Fuerza por México, creado por Pedro Haces, el controvertido líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

A finales de enero, Ignacio Sánchez se apersonó con su jefa Laura Fernández y le dijo preocupado: “Me he enterado que Tirso está ofreciendo 5 millones de pesos para que me maten. Dice que si me registro para competir de alcalde me van a matar”.

El 18 de febrero, el funcionario municipal acudió a las oficinas de la Fiscalía estatal en Cancún. Conversó con algunos conocidos, a quienes les notificó las sucesivas amenazas que había recibido desde diciembre. Se apersonó para pedir seguridad. Su petición fue registrada, pero seis días después lo mataron.

Tirso Esquivel Ávila, precandidato del partido Fuerza por México, niega estar relacionado con el homicidio doloso de su rival electoral Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos, en Quintana Roo.

(Con información de Reforma)

