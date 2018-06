Pelean por el liderato del fútbol de veteranos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El liderato de la categoría Máster de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos de Cancún es cosa de dos: Deportivo Cancún e Inter Acapulco, con 46 y 45 unidades, respectivamente.

Tras 17 jornadas, ambos son firmes candidatos al título, con la única diferencia de que los neroazurri son los únicos que mantienen su etiqueta de ‘inmaculados’, es decir, no han perdido hasta el momento y van que ‘vuelan’ a repetir su éxito de la campaña anterior, cuando se coronaron invictos.

En la fecha 16, ‘Depor’ no tuvo piedad de Máster Atlante, al que vapuleó de forma escandalosa (7-0). Por su parte, Inter Acapulco salió airoso (3- 1) frente a Club México. Para no variar, ambos son las mejores ofensivas del Apertura 2018, con 85 y 63 anotaciones, pero además los menos goleados, ya que únicamente han permitido nueve y diez tantos, respectivamente.

La jornada 18 iniciará el sábado a las ocho de la mañana, con el duelo Club Amigos Vs. Inter Acapulco. Máster Atlante Vs. San Juan, Viveros Jardín Vs. Bonfil, Yaxkin Vs. Águilas de Cristo, Tapatío Vs. Club Taxistas y Pepsa Vs. Quirúrgica completan la actividad para ese día.

Para el domingo, día de elecciones, están programados los siguientes: Isla Mujeres Vs. Vejentus, CTM Vs. Club México, Deportivo Gon Vs. Deportivo Cancún, Aeropuerto Vs. IMSS y Helcons Vs. Percesa.