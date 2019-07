Sacan de cenote basura y hasta... ¡un cocodrilo!

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Plásticos desechables, utensilios del hogar, basura de jardinería, figuras de la Santa Muerte y hasta un cocodrilo vivo sacaron del cenote urbano ubicado en la Región 100 de Cancún.

El reptil fue echado al cenote hace unos cuatro años, indicaron vecinos, pero no se sabe quién fue. Para limpiar el cuerpo de agua fue necesario primero sacar al saurio del lugar, con ayuda de expertos de la organización Onca Maya.

El ejemplar fue trasladado a la granja Crococun por personal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), mientras se determina si es viable devolverlo a su entorno natural, ya que estaba acostumbrado a alimentarse con lo que vecinos le proveían.

En la jornada de limpieza que se realizó este jueves, buzos especializados recogieron decenas de costales con basura de todo tipo, entre la que arrojan vecinos directamente hasta la que arrastran las lluvias al lugar.

Con el apoyo de buzos especializados que descendieron por un estrecho orificio y voluntarios, quienes desde arriba jalaron la basura con sogas y una polea; se sacó toda la basura superficial encontrada en el cuerpo de agua, mismo que se encuentra en un parque público.

María Guadalupe Alcántara Mas, titular de la Dirección General de Ecología, apuntó que se tienen identificados 41 cenotes urbanos en áreas públicas, de los cuales se han limpiado seis este año.

De esos, se han recolectado alrededor de seis toneladas de residuos sólidos, entre los que se sacan del agua y los que se encuentran en las áreas verdes de alrededor.

Adelantó que el ayuntamiento está trabajando en un nuevo reglamento para regular los cuerpos de agua dulce y evitar que sean contaminados.