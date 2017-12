Clima frío, favorece la disminución en casos de conjuntivitis

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los casos de conjuntivitis en la entidad han ido a la baja comparado con semanas anteriores; sin embargo, Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional con más de 117 mil casos registrados.

De acuerdo con las últimas cifras emitidas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), la entidad registró 117 mil 591 casos, por encima de los casos registrados en el Estado de México y la Ciudad de México, dos entidades que siempre tiene un alto número de enfermedades por el número de población.

En la península, Yucatán registró en el pasado brote más de 90 mil 900 casos, mientras que Campeche, 37 mil 682.

Según el historial estadístico del Sinave, el inusual incremento del virus de la conjuntivitis en el Estado inició a principios de agosto y se recrudeció en septiembre llegando incluso a tener en una semana más de 35 mil casos atendidos por el sector salud.

De acuerdo con los registros estadísticos que tiene el sistema nacional de enfermedades monitoreadas cada semana desde los años 80´s, es la primera vez que Quintana Roo tiene un registró tal alto en conjuntivitis.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud en la entidad (Sesa), indicó que las actuales condiciones han favorecido que los casos de conjuntivitis hayan bajado respecto a meses atrás.

Indicó que los casos seguirán a apareciendo por lo que exhortó a la población a tomar medidas preventivas.

“Las condiciones climatológicas no son las ideales para conjuntivitis, no quiere decir que no haya casos, todo el año tenemos en Quintana Roo, solamente que tuvimos esta exacerbación y no debemos de dejar en práctica las barreras de prevención”, comentó la entrevistada.

Señaló que el lavado de manos es fundamental para que el virus de la conjuntivitis no pase de una persona a otra.

Sin embargo, resaltó que en esta época donde existen bajas temperaturas por las mañanas y noches, se favorecen enfermedades como las respiratorias.

“En esta temporada de frio se le invita a la población a evitar cambios bruscos de temperatura, no exponerse al humo de tabaco o leña, que son condiciones que favorecen las enfermedades respiratorias”, comentó.