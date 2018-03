No hay marcha atrás, diversión nocturna termina 'temprano'

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los centros de diversión nocturna de Chetumal que no cierren sus puertas a las 3:00 de la mañana, serán clausurados de manera inmediata por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Roger Peraza Tamayo, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informó que no hay marcha atrás en el recorte del horario de funcionamiento de los negocios de diversión nocturna en la capital del Estado, los cuales obligatoriamente deben de “bajar cortinas” a las 3:00 de la mañana y tienen una hora (hasta las 4:00 am), para desalojar a su clientela, en caso de no hacerlo, además de la clausura, se harán acreedores a una multa de más de 10 mil pesos.

También te puede interesar: Multan a comercios por violar horarios

Dijo que en reunión celebrada en días pasados, informaron a los representantes de las diversas cámaras empresariales que cuentan entre sus agremiados, negocios con venta de bebidas alcohólicas que personal de la Dirección de Reglamento y Vía Pública mantendrá operativos permanentes para verificar se respeta la disposición.

“Los comerciantes han manifestado su inconformidad, que es un golpe a su economía, pero hay datos precisos que en horarios después de las 3:00 de la mañana se han presentado incidentes violentos, incluso con armas de fuego, hace poco hubo un asesinato de una persona en inmediaciones de una discoteca, por individuos que salieron de ese antro en estado de ebriedad”.

Así como reportes de la Policía Estatal y municipal de enfrentamientos en horarios del amanecer, motivos que los obligó a tomar esa disposición, con la única finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Peraza Tamayo, precisó que el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco, establece que es obligación del Ayuntamiento prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o la vida de cualquier ciudadano.

“Los empresarios nos plantearon la posibilidad de reconsiderar esa disposición, pero por el momento no existe ninguna opción al respecto, tal vez, se pudiera considerar si los negocios están dispuestos a implementar medidas de seguridad en su negocio, contratación de seguridad privada, que garantice una estancia segura de sus clientes”.

El encargado de la política interior del Ayuntamiento, indicó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal, se incrementarán los operativos en el Bulevar Bahía y centros de diversión nocturna, en busca de personas armadas, así como la revisión de personas que circulan en moto, debido a que existen reportes que individuos en moto asaltan a los transeúntes en horas de la madrugada.