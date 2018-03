Destinan más de un millón de pesos para prevenir adicciones

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL,Q. Roo.- A pesar de que Quintana Roo ocupa los primeros lugares en consumo de drogas legales e ilegales entre estudiantes y jóvenes, la federación destina poco más de un millón de pesos para acciones de prevención.

La encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 (Encodat) 2016, reveló que el consumo de marihuana en niños de 12 a 17 años de edad se duplicó de 2008 a 2016 al pasar de seis mil 749 a 12 mil 996 consumidores, además de que 446 mil 043 personas de 12 a 65 años, consumieron alcohol excesivamente en el 2016.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), indicó que el presupuesto federal es de un millón a un millón 300 mil pesos dedicado a temas de prevención y promoción de la salud, así como detección oportuna de consumidores.

“Tenemos un recurso, que es un presupuesto federal que se ejerce para Quintana Roo, alrededor de un millón a millón 300 mil pesos y va dedicado a temas de prevención y promoción de la salud, detección oportuna de consumidores y al diseño de campañas para poder hacer disminución en el consumo”, comentó la entrevistado.

Campañas que no han funcionado porque la Encodat, muestra cifras diferentes para el estado de Quintana Roo, donde las adicciones ha permeado incluso a los estudiantes de nivel básico.

Opinó que la Sesa se reserva a la propuesta de la legalización de la marihuana, pues se necesita evaluar a profundidad los documentos científicos, con una metodología muy sólida para hacer un juicio sobre esa disposición.

Comentó que en caso de que llegara a legalizarse, no cree que aumente el consumo en niños y jóvenes, pues afirmó que en todo caso está pensado para un público diferente.

“Sin embargo hoy en día no puedo decir si esto va o no aumentar la tasa de consumo de las drogas ilegales porque al igual que todos los fenómenos sociales, el consumo de drogas no es uni-causal, sino es a consecuencia de una serie de factores individuales sociales y culturales”, comentó.

En números relativos, la Encodar 2016, indica que el consumo de marihuana en el rango de los 12 a los 17 años de edad, pasó en 2008 de seis mil 749 a 12 mil 996 consumidores; de cocaína pasó de dos mil 750 a seis mil 100 y de anfetaminas, que no se habían registrado consumidores en 2016, la encuesta detectó mil 591 niños y adolescentes que han sido consumidores.