Fallas detiene molienda de caña en el Ingenio San Rafael

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Miles de toneladas de caña se encuentran tiradas en parcelas o el patio del Ingenio San Rafael de Pucté, esperando ser llevadas a la fábrica para la molienda, debido a que se apagaron las calderas.

Armando Mosqueda Junes, Secretario General de productores de caña de la Confederación Nacional Campesina (CNC), informó que las fallas, presuntamente, en las cinco calderas de la fábrica provocó el paro de la molienda lo que afectará el rendimiento de azúcar en la vara dulce.

“Ese paro generará un merma en el rendimiento de la caña de azúcar, pues esta al estar cortada y tirada se vacía, y pierde su nivel de sacarosa, además que su pierde peso y afecta el rendimiento hasta en un 30 % o más, perdidas que nadie le paga a los productores”.

Recordó que los productores de caña de 14 comunidades de la ribera del río hondo, iniciaron con el corte de la caña cruda desde el pasado 11 de diciembre, sin embargo, la semana pasada iniciaron con la quema de la caña para acelerar el corte y molienda.

Eugenio Guadalupe Poot, productor de caña de la comunidad de El Palmar, señaló que el mantiene un área de cinco hectáreas tirada en campo, desde hace cinco días, y que estaba estimada en más de 100 toneladas por hectáreas, pero que ahora duda que alcance por lo que lamentó que su esfuerzo de todo un año de trabajo se pierda por fallas en la fábrica.

“No es justo, nosotros no tenemos la culpa, para que nos dicen que quememos si no está lista la fábrica, se supone que para eso son los días de prueba, tienen seis meses para reparar esa chi…, ahora las pérdidas son para uno mi caña está vaciándose, ya no me rendirá lo mismo”, comentó.

Marco Ayala, alias “Chocotorro”, cortador de caña de la comunidad de El Palmar, lamento esta situación, pues aseguró que ellos dejan de trabajar por jornal para trabajar en el corte de zafra, sin embargo el sábado pasado se quedaron esperando su pago, ya que la caña no se levantó de las parcelas, lo que lo dejo con dificultades para sacar esta semana que recién comenzó debido a la falta de recursos para los gastos del hogar.

Los cortadores coincidieron al manifestar que el retraso en la molienda los afecta directamente, porque en tanto no se refleje el ingreso y pesaje de la caña no se liberan sus pagos que son de 38 pesos por tonelada.