Servicio de taxis en comunidades atraviesa por 'mala racha'

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q Roo.- El servicio de taxis en las comunidades rurales del municipio de Othón P. Blanco atraviesa por una racha complicada ante el aumento del combustible, en los insumos y la “competencia desleal”.

Hermenegildo Cervantes, representante de los taxistas del Sindicato de Choferes y Automóviles de Alquiler (Suchaa), en la ribera del Río Hondo, informó que el número de unidades podría disminuir porque no está siendo redituable para los conductores de dichas unidades, las ganancias se han caído un 50%.

También te puede interesar: Exigen taxistas actualicen sus tarifas (Video)

“Ante la alza constante de la gasolina, y el diesel, los precios de las refacciones de los talleres han subido, entonces ya no alcanza por eso muchos han manifestado el interés de dejar de taxiar y buscar otro empleo”, dijo.

Las tarifas en la zona rural, son de entre 15 y 30 pesos de acuerdo con las tarifas establecidas por la propia Secretaría de Transportes.

“Para la gente, para los usuarios las tarifas están bien, pero la verdad es que las rutas son largas, entre una comunidad y otra, por ejemplo, a la comunidad Rovirosa con tres pasajes recorriendo más de 20 kilómetros, cobrando a 30 pesos por persona, hablamos de 90 pesos por viaje, pero de gasolina son 60 o 70 pesos, no es redituable”, señaló.

Aunado a lo anterior, el subdelegado del Sushaa, denunció que ahora tienen competencia desleal por parte de camiones foráneos.

“Los camiones levantan pasaje, les cobran menos y acercan a la gente, entonces ya no usan el taxi, eso nos ha generado problemas no solo en lo económico, sino también con los conductores de camiones que no respetan”, comentó.

Señaló que han considerado la posibilidad de pedir un aumento de tarifas; sin embargo, los detienen las precarias situaciones de las comunidades.

“La gente de las comunidades vive con 80 o 100 pesos al día, porque su principal actividad es la del campo y ahí es vender lo que produces o comértelo, entonces no hay dinero, no van a querer pagar más porque no pueden”, dijo.

Cándido Mauricio Espinoza, operador de taxi con ruta Pucté-Javier Rojo Gómez, mencionó que es necesario un ajuste en las tarifas que se cobra, ya que al terminar un día de trabajo apenas logra juntar 150 pesos para el sustento familiar.

“Definitivamente ya no es redituable, uno gasta en refacciones, en combustible, las calles están en pésimo estado, constantemente los carros se echa a perder algo de la suspensión, terminas con 100 o 150 pesos después de estar 12 horas manejando”, finalizó.