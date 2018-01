Exhorta INE omitir rumores por vigencia de credencial

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Las autoridades del Instituto Nacional Electoral, desmintieron que las credenciales que tienen la leyenda del IFE, no serán aceptadas para emitir el voto. Basta que estén vigentes, es decir, que los datos estén correctos.

Eptzín Flores Flores, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito Electoral Federal 02, aclaró que las micas emitidas en el año 2008 que tienen el formato anterior del Instituto Federal Electoral, pero cuentan con los datos correctos, podrán ser utilizadas para las próximas elecciones constitucionales.

No se podrán utilizar las llamadas credenciales “03”, así como aquellas “sin un 15” al reverso, porque se encuentran dados de baja de la Lista Nominal, que contiene el nombre de aquellas personas que cuentan con su mica para votar debidamente actualizada, indicó.

Explicó que existen actualmente cuadro modelos de credencial vigentes y válidos (incluida la tramitada en el extranjero) para ejercer el derecho al voto y como identificación oficial. Desde el año 2008, se estableció una vigencia de 10 años, a partir de su fecha de expedición, por lo que se deberán renovar una vez concluida la jornada electoral.

Pidió a los ciudadanos no hacer caso de rumores y que se acerquen al INE en caso de alguna duda, para que la confusión no sea motivo para que no emitan su sufragio en las próximas votaciones del primero de julio venidero.

De acuerdo con el último corte del Registro Federal de Electores, 96 ciudadanos de cada 100 que solicitaron su mica para votar con fotografía con anterioridad, ya lo recogió y se encuentra debidamente registrado en la Lista Nominal, para que emita su voto.

La lista Nominal contempla 28 mil 254 electores y 29 mil 167 que lo solicitaron, por lo que hizo un llamado para que aquellos electores que tramitaron su plástico pero no han acudido al módulo a recogerlo, lo hagan lo más pronto posible para evitar aglomeraciones.

Las redes sociales fueron ocupadas para emitir una advertencia que dice: “Si tu credencial para votar es del IFE, déjame decirte que no se te permitirá votar con ella, aún cuando esté vigente. La única con la que se permitirá votar es la del INE, o sea, la última versión que arriba dice Instituto Nacional Electoral”.

“Me pregunto por qué no han avisado por medio de anuncios en televisión o medios impresos? Qué es lo que trama el gobierno?”, dice el texto cuya autoría no se adjudica a ningún partido político o candidato.