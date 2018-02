Cajero automático de Banco Unagra ‘roba’ a usuarios

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El banco Unagra, no solamente realizó saqueos a las cuentas de los productores de caña de la ribera del Río Hondo, sino a todos los clientes, aun con cuentas de otros bancos, pero hicieron uso de los cajeros ubicados en las comunidades Javier Rojo Gómez y Ucúm.

José Antonio Delgado Gonzales, representante de los productores de Calabaza Chihua en Quintana Roo, informó que varios productores afiliados a su organización, denunciaron que han fueron víctimas de pagos en línea, compras en internet y retiros en el extranjero.

El líder campesino explicó que inclusive él ha sido víctima de esta estafa, pues en fechas anteriores fue al cajero establecido en la entrada del Ingenio San Rafael de Pucté establecido en la comunidad de Javier Rojo Gómez, a retirar tres mil pesos, sin embargo el cajero falló dos veces.

“Dos veces luego que marque los montos y acepte las comisiones no me dio nada, pensé que el cajero no tenía dinero, pero al ir al cajero de Banamex en Chetumal, trate de sacar y ya no tenía porque Unagra me había cargado las dos veces de tres mil pesos los retiros fallidos, aun cuando no me dio ni un peso”.

Al exponer su caso en algunas comunidades de la ribera, muchas personas también le confirmaron este tipo de afectación, por lo que ya fueron a reclamar a las oficinas de Unagra, sin embargo no tienen respuesta por parte de los que ahí laboran.

Ante esta situación dijo buscara a los líderes cañeros para unirse y realizar denuncias masivas, ya que al menos hay otras 200 personas que no son cuentahabientes del Unagra que están afectados por este robo que están perpetuando los cajeros los que exigirán que sean clausurados.

Indicó que harán un recuento del número de socios afectados, para interponer una denuncia colectiva.