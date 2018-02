Identifican cuerpo de hombre asesinado en Chetumal

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Raúl Trinidad Cauich no se detuvo hasta lograr que las autoridades le permitieran identificar el cuerpo de su hermano y con esto confirmar sus sospechas de que se trataba de él, luego de que el pasado 12 de febrero se halló dentro de una vivienda en el fraccionamiento Las Américas un cadáver en avanzado estado de putrefacción, semi enterrado y con múltiples lesiones en el pecho.

Para Raúl la búsqueda de su hermano Emilio, comenzó el pasado 8 del presente mes, cuando viajó de la comunidad Tres Garantías y ya no regresó a casa, en sus intentos por descubrir qué había hecho o dónde pudiera encontrarse, el hermano mayor del hoy occiso logró ingresar a su cuenta de Facebook descubriendo que se quedaría de ver con una menor de edad, en la casa donde fue descubierto sin vida.

También te puede interesar: Encuentran sin vida a hombre conocido como 'El Viejón'

La joven con la que Emilio, de 24 años, se vería el pasado jueves por la mañana, es la hija de 17 años de la ex pareja de Raúl, con quien compartió los siguientes mensajes: “Te veo en casa de mi mamá, no hay nadie, dejaré la puerta abierta, entras para que nadie te vea, a las 10; no, mejor a la 10:30, a las 10:30”, a lo que Emilio respondió con un “OK”.

Horas más tarde recibió un último mensaje: “donde estás, no vayas aún porque está mi mamá, como en 10 minutos, vino a buscar ropa, ya ven”. Después de ese día no se supo más de Emilio.

Ante esto Raúl se comunicó con su es esposa para preguntarle por su hermano, sin embargo la mujer le dijo que no sabía nada; pasado un tiempo, la mujer se puso en contacto con Raúl para informarle que el novio de su hija, identificado como Jorge ‘N’, quien confesó que en el patio de su casa estaba el cadáver de un hombre.

El cuerpo del joven fue hallado cuatro días después dentro de una casa ubicada sobre la calle Kingston entre Luis Manuel Sevilla y Estados Unidos, en el fraccionamiento Las Américas III, estaba en una bolsa de nailon semi enterrado con lesiones de arma blanca en el pecho.

Una vez que se realizaron los trámites correspondientes en la Fiscalía del Estado, donde Raúl se encontró con varias trabas para poder identificar el cadáver, durante la tarde del miércoles, el cuerpo de Emilio fue identificado y entregado a sus familiares para ser trasladado a su natal poblado para darle cristiana sepultura.