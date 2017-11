Inician campaña para prevenir quemaduras en menores

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En la temporada de quemaduras 2016-2017 en niños se presentaron dos casos y esperan que en la actual, el saldo sea blanco. La representación de la Fundación Michou y Mau, inició la campaña prevención.

Roxana Martínez Torres, encargada del área de Michou y Mau, indicó que se refuerzan las medidas de prevención para evitar quemaduras en niñas, niños y adolescentes en la temporada decembrina que se avecina.

Resaltó que en diciembre los niños y jóvenes suelen tener más accidentes relacionados con quemaduras, ya que juegan con pirotecnia sin la supervisión de sus padres o bien son consecuencia de accidentes relacionados con la decoración casera.

Indicó que la campaña de nombre “Ahora y siempre, la prevención es la mejor acción ¡Evite Riesgos!”, se dan a conocer consejos para evitar accidentes.

“Hemos aconsejado y llevado pláticas de que los menores nunca deben estar jugando en la cocina, desconectar el árbol de navidad, no sobrecargar contactos de luz, las luces de las series navideñas deben estar en buen estado, no cargar a los bebes mientras se está en la cocina, no permitir que los menores jueguen con cerillos, encendedores, velas, veladoras y los más importante evitar la pirotecnia”, dijo.

Mencionó que se estarán llevando medidas preventivas con campañas publicitarias en redes sociales y spots de radio por medio de las cuales se brindará a la población información necesaria para la prevención de quemaduras y con ello evitar accidentes.

Dio a conocer que uno de los factores de riesgo más frecuentes en los niños y las niñas es la quemadura por líquidos calientes, es por ello que se recomienda tener precaución al trasportar agua hirviendo.

Indicó que cuando un niño sufre de quemaduras graves, son trasladados a Galveston, Texas donde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado cubre los gastos para su atención.

De acuerdo con las estadísticas de la fundación, en la temporada invernal (periodo alto) en el Estado se registraron cuatro casos en 2016 y dos casos en 2017. Los casos registrados en esos dos periodos altos, se suman a los 52 casos que se han originado de 2012 a 2015, dando un total de 58 menores que han sido atendidos en Galveston, Estados Unidos.