Docentes cesados hace más de un año se quedan sin trabajo

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los 21 docentes cesados en marzo de 2016, no serán reinstalados en sus centros de trabajo según el laudo que emitió este martes la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Manuel Fuentes Muñiz, abogado de los 21 docentes que emprendieron hace más de un año un proceso legal contra la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), recibió el laudo que llevaban esperando desde hace varios meses, el cual resultó desfavorable; sin embargo, indicó que en la segunda semana de enero estarán emitiendo el amparo para que sea turnado al Colegiado de Circuito.

También te puede interesar: Preparan demanda contra ex funcionario por fraude a docentes

“Es una resolución que estaremos analizando para ver con qué se está apoyando la autoridad para resolver y obviamente señalar que este tribunal es quien resuelve en primera instancia pero quien lo hace de manera definitiva es el Colegiado de Circuito. Los elementos que puedan estar tomando en consideración son puntos de vista de parte de la autoridad y obviamente representa ya una decisión del Gobierno del Estado”, indicó.

Dijo desconocer los elementos que consideró la Junta Local de Consolación y Arbitraje para la decisión, pues los elementos aportados de parte de la autoridad no demostraron una acción justificada del despido de los 21 docentes.

“Esta resolución podemos considerarla normal porque depende del Gobierno del Estado, no es un tribunal autónomo como lo es el Tribunal del Colegiado de Circuito”, comentó.

El abogado dijo a los docentes van agotar todos los recursos, pues consideró que el despido de los mismos fue arbitrario y no cumplió con los elementos mínimos que establece la Ley.

“Estoy consciente de que el tribunal de circuito operará de manera distinta. Este laudo no es algo que nos sorprenda, pero es indignante, es un tribunal que debería de actuar de forma imparcial y solo demuestran que no atienden los intereses de los trabajadores. No nos van a vencer, vamos a seguir adelante y no detendremos al lucha, la justicia esta de nuestro lado y vamos a ganar”, indicó el representante legal de los docentes.

Los docentes, llegaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desde antes de las 3:00 de la tarde junto con el abogado que llegó de la Ciudad de México y esperaron hasta que un trabajador de la oficina de la junta local les entregó la resolución.