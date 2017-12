Faltan 21 profesores a examen de desempeño

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En la primera Evaluación de Desempeño Docente 2017, 21 docentes de todo el estado, no se presentaron al examen; se desconocen los motivos, el departamento de Evaluación Educativa, prevé que fue por cuestiones de salud.

No obstante, hasta el momento el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no ha dado indicaciones sobre lo que procede con los que no se han evaluado en el desempeño docente, es decir, no han dado indicaciones sobre si les darán otra posibilidad de poder evaluarse.

En su momento, José Manuel Gil Padilla, delegado de la SEP en el Estado, indicó que los docentes que no presenten las etapas de la Evaluación de Desempeño Docente, no tienen ningún tipo de probabilidad de regresar a las aulas, dado que están violando la Ley del Servicio Profesional Docente.

En 2015, 31 maestros no se presentaron a la evaluación, de los cuales dos lograron presentar el examen en una última oportunidad, a pesar de quedar bajo en rango de “insuficiente”.

El resto, 29 no lo hicieron, presuntamente porque no fueron notificados en tiempo y forma, por tanto, fueron dados de baja del sistema educativo en el Estado desde marzo de 2016 y mantienen un litigio para ser reintegrados.

El examen de permanencia de este año, se realizó los días 2 y 3 de diciembre, en seis sedes en el Estado.

De acuerdo con el programa de la evaluación de 736 docentes que estaban programados en el pasado fin de semana, solo 715 se presentaron, es decir, el 97.1 %.

El sábado estaban programados 346 docentes de educación secundaria y uno de educación media superior, para presentar el examen, de los cuales 258 profesores de secundaria se presentaron en el turno matutino y 80 en el turno vespertino.

Así como el único profesor de media superior, haciendo un total de 339 aspirantes a la evaluación de permanencia que en caso de que tengan resultados satisfactorios podrán permanecer en el aulas por cuatro años más, además de que los mayores puntajes tendrán estimulo económico.

El domingo 3 de diciembre, estaban programados 149 de educación básica, pero llegaron a las seis sedes 147, en educación media superior de 240 programados, se presentaron 229. En total, de 389 profesores, fueron evaluados 376.