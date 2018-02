Ayuntamientos, responsables de limpieza de sargazo en playas

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los ayuntamientos son los encargados de toda la limpieza de Sargazo que afecta las playas de Quintana Roo, para lo cual deben usar los recursos de la La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), informó Renán Eduardo Sánchez Tajonar, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Quintana Roo.

“Cada municipio cuenta con el comité de zona federal, al cual se le destinan recursos y se autorizan programas a los municipios, precisamente para que se lleve a cabo la limpieza de las playas. Cada trimestre se realizan las juntas de comité y vamos a estar al pendiente del desarrollo que se den respecto al tema”, comentó.

Precisó que durante las sesiones participan los representantes municipales, quienes en primera instancia deben rendir un informe de las condiciones de playas y que acciones están emprendiendo para la limpieza.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Mahahual y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, tan sólo en el destino turístico, en menos de dos semanas se recolectan 160 toneladas de sargazo y a pesar de los esfuerzos por mantener limpias las playas, el recale de las algas, apenas inicia.

Sánchez Tajonar señaló que al momento no cuentan con un presupuesto para Quintana Roo, pues aún no se autoriza en oficinas centrales, sin agregar más datos sólo se limitó a decir que aún no sabe.

“Aún no se está por definirse en oficinas centrales, no hay presupuesto esta previo a definirse, el año pasado no se contó con empleo temporal estamos a la espera de que nos resuelvan en oficina central”, dijo.

En otro orden de ideas, señaló que el sector ambiental se mantiene unido entre las autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los tres niveles de gobierno para que cualquier problema o controversia sea resuelto de manera benéfica, sobre todo para la sociedad.

“Trabajamos de manera conjunta con las dependencias ambientales, para resolver problemas como la tala ilegal, el manejo responsable de los recursos naturales, principalmente en los ejidos que viven del cuidado del medio ambiente” comentó.