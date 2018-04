Vence plazo para que partidos defiendan a sus afiliados

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Esta semana vencerá el plazo para que los partidos políticos defiendan a sus afiliados, de lo contrario pasarán directamente a ser militantes de las organizaciones que pretender ser nuevos partidos políticos estatales.

Sergio Avilés Demeneghi, presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), recordó que en su oportunidad se dio una prórroga de 10 días a los partidos políticos nacionales para manifestar lo que a su derecho consideren.

Dentro de la lista de afiliaciones que presentaron las tres organizaciones, que participan en el proceso de registro de nuevos partidos, se detectaron alrededor de tres mil duplicidades con las afiliaciones de partidos actuales.

Según la información enviada por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Ieqroo, de ese número la mayor cantidad, cerca de dos mil 800, corresponde a la asociación Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario que pretende conformar el partido político Confianza por Quintana Roo.

La menor parte, corresponde a las organizaciones Dar Te Da Más y Frente de Integración Nacional.

El procedimiento señala que en estos casos, los partidos nacionales que se sientan agraviados podrán entregar al Ieqroo la carta de afiliación y con ello el Ieqroo podrá solicitar al ciudadano manifestar si es su voluntad continuar o cambiarse.

En caso de que los partidos nacionales no comprueben de manera documental que el ciudadano es militante, automáticamente pasará a ser parte de los afiliados a los nuevos partidos.

Alfredo Caamal Huchin, representante de Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario A. C., dijo que por parte de la organización se han atendido las observaciones al respecto.

“Estamos en ese proceso, obviamente nosotros contamos con todas las cartas de afiliación en forma física. Tenemos la confianza de que no den la razón, porque al final de cuentas el ciudadano tiene el derecho de afiliarse donde quiera y no se le puede obligar a continuar donde no quiere estar”, señaló.

Una vez concluido el proceso de garantías de audiencia, el Consejo General del Ieqroo, procederá a emitir la resolución sobre la procedencia o no de los nuevos registros.