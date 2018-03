Ni Q. Roo, ni Campeche; brindan seguridad a comunidades

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Habitantes de las comunidades asentadas en la zona limítrofe, entre Quintana Roo y Campeche, demandan de mayor patrullaje en la zona y sobre todo acciones preventivas de delito.

Eusebio Martínez Ramírez, ex delegado de la comunidad Caobas consideró que durante año han tenido que “sobrevivir” alejados de las manos de las autoridades, porque ninguno de los representantes gubernamentales les cumple.

“Los ex gobernadores priísta de plano se olvidaron de nosotros, porque ni de uno, ni de otro lado nos quieren mandar policías a que vigilen nuestras calles”.

Señaló que a pesar de que cuentan en el pueblo con una caseta de la Policía Rural del estado de Quintana Roo, estos parecen estar ha servicio de la delincuencia, pues no hay acciones contundentes y cuando se les realiza el llamado tardan horas en llegar, cuando están en la zona centro de la comunidad.

“Estamos hartos que no se pueda dejar ni una pala en el patio, porque ya no amanece, se roban de todo, gallinas, fertilizantes, herramientas, herbicidas, bicicletas, te descuidas y te roban lo que sea, ya no se vive tranquilo”, comentó.

Mónica Machucho Lara perteneciente del núcleo agrario señaló que los campesinos ejidatarios se han visto afectados con el robo de sus cosechas, pues en una noche los delincuentes son capaces de robar una hectárea de maíz, sin que nadie se dé cuenta a pesar de que las parcelas están cerca de la comunidad.

Comentó que esta situación no solo es en la comunidad de Caobas, pues los hechos se repiten en las más de diez comunidades aledañas, por lo que el hartazgo es generalizado por parte de toda la zona rural de zona limítrofe donde ni Campeche ni Quintana Roo, brindan seguridad.

Señaló que sólo en ocasiones son los elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes efectúan rondines de vigilancia por los ejidos, “De hecho, no hay patrullajes por ahí, a veces se observa la presencia del Ejército Mexicano sobre las brechas, pero Policía Estatal a pesar de que esta ahí no se ha visto, que vigile de verdad”, comentó.

Dijo que el delito que más se registra en los ejidos es el robo domiciliario, por ello, se organizaron para de manera conjunta firmar un oficio donde solicitan mayor participación de la fuerza pública a los representantes del gobierno municipal y estatal.