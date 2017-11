Chofer de camión destruyó taxi al pasarse el alto

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q, Roo.- Como pérdida total fue reportado un taxi, la mañana del martes, después de ser chocado por un camión de volteo que no respetó el alto marcado; del percance ninguna persona resultó lesionada.

De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades, a las 8:30 horas del martes, en el cruce de la calle 81 con avenida Constituyentes de la colonia Jesús Martínez Ross, el conductor de un volquete blanco, con placas de circulación SZ-9433-C, circulaba a exceso de velocidad y al no respetar el alto, impactó contra el costado de la unidad de alquiler Nissan Tsuru, sin matrícula visible, con número económico 06.

También te puede interesar: Confunde el acelerador con el freno y choca contra palmera

Debido al fuerte golpe, la unidad de transporte público quedó completamente destrozada, por lo que la aseguradora del sindicato de taxistas lo catalogó como pérdida total; mientras que al pesado camión no presentó daños.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito para realizar el peritaje correspondiente, remolcando ambas unidades al corralón en lo que se realiza el deslinde de responsabilidades y pago de daños.

Por otro lado, la presencia de paramédicos no fue necesaria ya que el taxi no llevaba pasajeros y el conductor no presentó lesiones que pusieran en peligro su vida o requirieran traslado al nosocomio.