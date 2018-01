El payaso 'Lucifer' volverá a hacer de las suyas en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de que se aprobó la ley contra el uso de animales en los circos, los hermanos Medina Fuentes le dieron un particular giro a la manera de disfrutarlo, y esta fue llenándolo de tenebrosos monstruos que realizan macabros actos en el Circo de los Espantos, que por segundo año consecutivo regresa a Cancún con un show totalmente renovado.

El espectáculo circense, que ha destacado por su tétrica temática, regresará del 26 de enero al 18 de febrero, en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el empresario Juan Carlos Garnier platicó acerca de esta novedad que ha gustado tanto a los cancunenses.

“Esta nueva modalidad ha sido un éxito, se queda gente afuera y nos han obligado a abrir más funciones, trabajamos de miércoles a jueves a las 8:45, y sábados y domingos con dos funciones, a las 6 y a las 9. Somos una empresa mexicana con sede en Tizayuca, Hidalgo, y bueno, después de la prohibición de los animales en el circo las funciones tuvieron una baja afluencia y los dueños crearon este concepto que ha atraído además a los adolescentes, quienes van con la incertidumbre de ver qué me va a pasar, si me van a asustar; se reinventó el circo y funcionó muy bien”, detalló.

El show que ahora es producido por especialistas de Estados Unidos, surgió hace dos años, y se ha presentado por varias ciudades de la República Mexicana, los espectadores podrán disfrutar de dos horas de emocionantes actos circenses, suspenso, risas, miedo y emociones originadas por los conocidos personajes de las mejores películas de terror de Hollywood.

El Circo de los Espantos presentará actos como “el globo de la muerte”, el clásico payaso Lucifer, quien ha sido muy bien aceptado por el público, y muchos actos nuevos aptos para toda la familia.

El terrorífico 'Lucifer'

Por su parte, el payaso Alex Lillo, platicó en exclusiva un poco de su trayectoria y experiencia como el terrorífico payaso Lucifer.

“Yo vengo de un país lejano que se llama Chile, Santiago de Chile, vengo de una tradición de payasos que me heredó mi abuelo, el gran Tony Caluga, bien conocido allá en Chile, él fue quien creó el nombre, después mi papá, como hijo único; mis hermanos y yo nos hicimos llamar Los Calugas. Empecé desde muy pequeño en esta hermosa profesión, a los nueve años, junto a mis hermanos, aprendimos mucho de mi abuelo, de mi padre, y bueno, las enseñanzas que nos da el camino, aprendí a amar este bello arte que es ser payaso", indicó.

"Llegué a México en 1998 con el Circo Unión en Buenavista, en 2001, y en 2007 regresé con los Hermanos Vázquez; en 2010 con el Circo Atayde Hermanos, y hace cuatro años vine a México porque una mexicana me robó el corazón, me casé, tengo dos hijas y aquí es mi segunda casa, radico en Puebla y ya soy un mexicano más”, detalló quien anteriormente dio vida a Candy Caluga, un payasito tierno, tranquilo, amoroso y amigable.

"Con todo el amor y el corazón hago a Lucifer, un payaso más alburero, sarcástico, que juega con la gente"

“Estaba en mi casa, y cuando Mario y Gustavo Medina, los dueños del Circo de las Estrellas se enteraron que en México había uno de Los Calugas me contactaron, y justo en ese momento el circo no pasaba por una buena época, por lo que se les ocurrió cambiar toda la temática del circo, e hicieron este espectáculo de ‘El Circo de los Espantos’, me invitaron a formar parte de este proyecto y me dije encantado de formar parte de él, así me convertí en el payaso del circo, con todo el amor y el corazón hago a Lucifer, un payaso más alburero, sarcástico, que juega con la gente, todo lo contrario a lo que era Candy, pero a la gente le encanta, lo ha aceptado muy bien", dijo Alex Lillo.