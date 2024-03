La isla Cayo Culebras, ubicada en el interior de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, puesta supuestamente a la venta, tiene una protección que prohíbe construcción pública o privada, de carácter fija o temporal.

Luego de darse a conocer su comercialización a precios exorbitantes, también se ha sabido que, de acuerdo con el Programa de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) publicada en 2015 pesan sobre el sitio una serie de restricciones que impuso el gobierno federal para su conservación, las cuales en caso de contravenir pudieran materializarse en delitos ambientales.

“Decreto por el que declara como área que requiere la protección, mejoramiento, conservación y restauración de sus condiciones ambientales la superficie denomina da Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, ubicada en los Municipios de Cozumel (ahora Tulum) y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1986, es que se determinan las actividades permitidas y no permitidas en las Subzonas de Uso Restringido Cayo Culebras” , se lee en el acuerdo emitido el 23 de enero de 2015.

Cláusula del gobierno federal prohíbe construir en la ‘Isla Cayo Culebras’ [Foto: DOF]

Entre las actividades no permitidas en Cayo Culebras destacan:

- Construcción y ejecución de obra pública o privada, incluyendo la de carácter temporal.

- Desembarco.

- Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de las especies silvestres.

- Anclarse, pararse, asirse o tocar los corales y arrecifes, y arrastrar equipo sobre las formaciones coralinas, así como remover sedimentos del fondo marino.

Isla Cayo Culebras está identificado en el Plan de Manejo de la ANP como una superficie núcleo de 6.1 hectáreas, compuesta por “zonas marinas y pequeñas porciones de cayos”.

Además, constitucionalmente, no puede ser manejada por ningún extranjero, por lo que los interesados sólo podrían adquirir mediante la constitución de un fideicomiso bancario, pero no podrían disponer del sitio, es decir, no sería parte de su propiedad, de acuerdo con las reglas del derecho mercantil, civil y constitucional.

El pasado martes, un desarrollador inmobiliario de origen francés anunció la venta del lugar a un precio millonario, identificado como la última isla virgen de la Riviera Maya. De acuerdo con notas de prensa, desde 2008 desarrolladores inmobiliarios buscan vender Cayo Culebras.