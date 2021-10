Clima para Cancún y Quintana Roo 25 de octubre de 2021

Boletín Meteorológico



PERIODO DE VALIDEZ DE LAS 06:00 HRS. A LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2021

SINOPSIS

Con, base a la valoración y análisis de la información meteorológica en general realizada y lo relativo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional; Se informa lo siguiente:



1.- La onda tropical No. 39 localizada en superficie y se ubica al sur del estado de Campeche en su amplia circulación periférica impulsa aire marítimo tropical procedente mar Caribe con variado contenido de humedad hacia la península de Yucatán; generando, nubosidad variable, lluvia ocasionales aisladas, temperaturas caluroso a muy calurosas, viento arrachado del este variando al sureste, sobre la península de Yucatán y del estado de Quintana Roo, durante después de mediodía.



2.- Onda tropical No. 39 se localizada en superficie y se ubica al sur del estado de Campeche, México, porción central de Guatemala C.A., y hasta el océano Pacifico, la segunda onda tropical se localiza en superficie y se ubica en la porción oriental de la isla de Jamaica y hasta la porción occidental Colombia y una tercera onda tropical localizada en superficie y se ubica en la porción occidental de las Antillas Menores y hasta la porción oriental de Venezuela; con un desplazamiento al oeste; generando lluvias con algunos chubascos con posibilidad de actividad eléctrica; las ondas tropicales no presentan condiciones favorables de evolucionar en un sistema tropical, según información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, E.U.A.

TIEMPO PROBABLE PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO

1.-BENITO JUÁREZ. – Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.

Se pronostican #Lluvias con #Tormentas en zonas de #Oaxaca, #Veracruz, #Tabasco, #Yucatán y #QuintanaRoo.

Detalles abajo⬇️ pic.twitter.com/gpQTSQBRZ1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2021

2.-PUERTO MORELOS. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



3-LÁZARO CÁRDENAS. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



4.-ISLA MUJERES. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



5.- COZUMEL. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



6.-SOLIDARIDAD. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



7.-TULUM. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



8.-JOSÉ MARÍA MORELOS. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



9.-FELIPE CARRILLO PUERTO. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



10.- OTHON P. BLANCO. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



11.-BACALAR. - Cielo parcialmente despejado a medios nublados y algunos nublados ocasionales, con muy bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas, durante el día, viento será del este variando al sureste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes.



Sensación térmica máxima para el día de hoy: 42°C.

